Российские писатели передали в дар книги  для пациентов с онкологическими заболеваниями

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В Самаре прошло просветительское благотворительное мероприятие с участием писателей из Москвы и передачей книг в дар лечебным учреждениям Самарской области, которые оказывают помощь онкологическим больным, в том числе детям.

Встреча с писателями началась в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере. У пациентов была возможность лично побеседовать с автором популярной серии детских книг Анной Гончаровой.

«Я думаю, книги позволяют нам отвлечься от реальности, не всегда легкой и позитивной. Я очень рада, что это акция не просто в поддержку просветительской врачебной деятельности, а в помощь пациентам, в том числе маленьким. Книга — лучший антистресс, а людям, которые находятся в стационарах, необходимо получать позитивные эмоции», — отметила Анна Сергеевна.

В малом конференц-зале Самарского областного клинического онкологического диспансера состоялись брифинг и творческая встреча врачей и пациентов с детской писательницей. К мероприятию онлайн подключилась автор детективов и романтических историй Галина Куликова, с видеообращением выступил автор фантастических романов Сергей Лукьяненко.

«Мы уделяем много внимания комфортному пребыванию пациентов в нашем лечебном учреждении. У нас есть зона отдыха, места для чтения, мы понимаем психологическую проблему пациента при постановке ему диагноза и стараемся помочь преодолеть стрессовую ситуацию, — прокомментировала заместитель главного врача по медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью Татьяна Золотарева. — С пациентами работают психологи, а мы проводим концерты, творческие мастерские, различные встречи. Сегодня проходит новая для нас акция по передаче книг известных российских писателей для наших пациентов. Любой из них сможет взять, почитать книгу, а книги, как известно позволяют по-другому посмотреть на мир, переосмыслить свою жизнь».

Мероприятие продолжилось в Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н. Ивановой, где Анна Гончарова встретилась с детьми и родителями, рассказала о себе, познакомила ребят со своими книгами, прочитала свои лучшие стихи и рассказы.

Все переданные авторами книги будут распределены по больницам Самарской области, где проходят лечение пациенты с онкологическими заболеваниями.

Фото: pixabay