Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре выставка «Живая история Самарской губернии» будет работать с 24 сентября по 3 октября в летнем театре Струковского сада.
В Самаре откроется выставка «Живая история Самарской губернии» 
Особое место в экспозиции  занимают вымышленные  художником персонажи — «балбетки-толкушки».
«Учитесь видеть красоту!»: выставка к 110-летию со дня рождения театрального художника Александра Васильева
Состоится шестнадцатый пресс-тур в рамках реализации проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области».
"Поехали!": журналисты и блогеры примут участие в торжественном открытии кемпинга у Волги «Лиман»
Работники военной прокуратуры Самарского гарнизона готовы оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав граждан.
Военная прокуратура Самарского гарнизона проводит консультации по вопросам призыва граждан на военную службу
Этим турниром в Самаре уже много лет открывается «большой» баскетбольный сезон.
Традиционное открытие сезона: в «МТЛ Арене» состоится очередной розыгрыш Кубка Приматова
Данил Липовой – автор первого забитого мяча в матче против "Знамени" поделился эмоциями от игры в свой день рождения.
Полузащитник "Крыльев Советов" Данил Липовой: победа над "Знаменем" – это что-то невероятное
В Самаре прошло просветительское благотворительное мероприятие с участием писателей из Москвы и передачей книг в дар лечебным учреждениям.
Российские писатели передали в дар книги  для пациентов с онкологическими заболеваниями
Сотрудники, которым делегированы полномочия, смогут с помощью личного кабинета организации подавать заявления на портале Госуслуг.
Судебные приставы запустили новый сервис, который позволяет оформлять доверенность в электронном виде
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.72
-0.16
EUR 85.2
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"Кросс нации": только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре состоится выставка картин «Души Цвета Покажем»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Российские писатели передали в дар книги  для пациентов с онкологическими заболеваниями

23 сентября 2021 14:57
132
В Самаре прошло просветительское благотворительное мероприятие с участием писателей из Москвы и передачей книг в дар лечебным учреждениям.

В Самаре прошло просветительское благотворительное мероприятие с участием писателей из Москвы и передачей книг в дар лечебным учреждениям Самарской области, которые оказывают помощь онкологическим больным, в том числе детям.

Встреча с писателями началась в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере. У пациентов была возможность лично побеседовать с автором популярной серии детских книг Анной Гончаровой.

«Я думаю, книги позволяют нам отвлечься от реальности, не всегда легкой и позитивной. Я очень рада, что это акция не просто в поддержку просветительской врачебной деятельности, а в помощь пациентам, в том числе маленьким. Книга — лучший антистресс, а людям, которые находятся в стационарах, необходимо получать позитивные эмоции», — отметила Анна Сергеевна.

В малом конференц-зале Самарского областного клинического онкологического диспансера состоялись брифинг и творческая встреча врачей и пациентов с детской писательницей. К мероприятию онлайн подключилась автор детективов и романтических историй Галина Куликова, с видеообращением выступил автор фантастических романов Сергей Лукьяненко.

«Мы уделяем много внимания комфортному пребыванию пациентов в нашем лечебном учреждении. У нас есть зона отдыха, места для чтения, мы понимаем психологическую проблему пациента при постановке ему диагноза и стараемся помочь преодолеть стрессовую ситуацию, — прокомментировала заместитель главного врача по медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью Татьяна Золотарева. — С пациентами работают психологи, а мы проводим концерты, творческие мастерские, различные встречи. Сегодня проходит новая для нас акция по передаче книг известных российских писателей для наших пациентов. Любой из них сможет взять, почитать книгу, а книги, как известно позволяют по-другому посмотреть на мир, переосмыслить свою жизнь».

Мероприятие продолжилось в Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н. Ивановой, где Анна Гончарова встретилась с детьми и родителями, рассказала о себе, познакомила ребят со своими книгами, прочитала свои лучшие стихи и рассказы.

Все переданные авторами книги будут распределены по больницам Самарской области, где проходят лечение пациенты с онкологическими заболеваниями.

 

Фото:    pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В Самаре прошло просветительское благотворительное мероприятие с участием писателей из Москвы и передачей книг в дар лечебным учреждениям.
23 сентября 2021  14:57
Российские писатели передали в дар книги  для пациентов с онкологическими заболеваниями
132
В Самаре 235 заболевших.
23 сентября 2021  14:25
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
190
В Самаре за прошедшие сутки заболели 233 человека.
22 сентября 2021  14:25
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
475
В Самарской области ограничат оказание медпомощи населению
22 сентября 2021  11:57
В Самарской области ограничат оказание медпомощи населению
486
22 сентября 2021  11:18
Лечение рака щитовидной железы 4 стадии за рубежом
294
Россия в 2022 году выделит на здравоохранение 1,2 триллиона рублей
22 сентября 2021  11:17
Россия в 2022 году выделит на здравоохранение 1,2 триллиона рублей
372
За последние сутки выявлено 524 новых случая. За 37 неделю отмечается рост заболеваемости в разных возрастных группах.
21 сентября 2021  19:31
Оперативный штаб: в Самарской области будут усилены ограничительные меры из-за COVID-19
1299
В Самаре заболели 224 человека.
21 сентября 2021  15:08
524 случая коронавируса подтверждены в регионе за прошедшие сутки
638
Стоматология на Преображенке VIVASTOM
20 сентября 2021  23:02
Стоматология на Преображенке VIVASTOM
259
Мурашко сообщил, что решение о транспортировке пациентов примут после стабилизации их состояния.
20 сентября 2021  22:02
Из 20 человек, госпитализированных при стрельбе в Перми, девять находятся в тяжелом состоянии
697
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
680
Весь список
В центре внимания
Еще 542 жителя Самарской области заболели коронавирусом
23 сентября 2021  13:09
Еще 542 жителя Самарской области заболели коронавирусом
198
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
23 сентября 2021  11:32
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
194
Перекрытие М-5 в Самарской области перенесли на неопределенный срок
23 сентября 2021  09:25
Перекрытие М-5 в Самарской области перенесли на неопределенный срок
240
Дмитрий Азаров ужесточил COVID-режим в Самарской области
22 сентября 2021  13:24
Дмитрий Азаров ужесточил COVID-режим в Самарской области
623
Еще 531 человек заболел коронавирусом в Самарской области
22 сентября 2021  13:07
Еще 531 человек заболел коронавирусом в Самарской области
516
Весь список