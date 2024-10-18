Роспотребнадзор подтвердил информацию о росте заболеваемости пневмонией

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Всплеск заболеваемости инфекцией в октябре зафиксирован в 16 регионах РФ: Ленинградской, Вологодской, Томской, Омской, Псковской, Костромской областях, а также в Удмуртии, на Камчатке и в Алтайском крае. Роспотребнадзор подтвердил рост случаев заражения и принял меры по профилактике.

"Регистрируются групповые очаги в детских организованных коллективах. Основным возбудителем как в единичных случаях, так и в очагах является микоплазма", – сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что ведут мониторинг заболеваемости, усиливают контроль за проведением утренних фильтров в детских образовательных учреждениях, а также проводят лабораторную диагностику.