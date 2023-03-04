РФ готова к возможной пандемии птичьего гриппа

80

В России научились каждый год готовить новую вакцину против инфекционных заболеваний. Страна готова к возможной новой пандемии птичьего гриппа, считает академик РАН Геннадий Онищенко. В случае необходимости можно разработать и выпустить вакцину за несколько месяцев.

"Мы точно при появлении нового штамма, прежде всего пандемического, очень быстро изготовим диагностику, потому что без диагностики диагноз ставить невозможно", – рассказал Онищенко ТАСС в субботу.

Бывший главный санитарный врач РФ допустил возможность новой пандемии птичьего гриппа.

"Я бы перефразировал его высказывание, что будет в обозримом будущем. Во всяком случае, появится пандемический штамм гриппа. И это будет, никуда это не денется", – отметил Онищенко.

"Единственное, что могут быть сомнения, они больше теоретические, окажутся ли в наших руках в это время препараты, которыми лечить заболевших, если они не привились, если нет иммунитета", – пояснил эксперт.