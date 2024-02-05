Ректор СамГМУ возглавит рабочую группу по новым медицинским изделиям и материалам при Экспертном совете комитета Госдумы РФ

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По итогам заседания Экспертного совета комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности принято решение создать рабочую группу по новым медицинским изделиям и материалам. Ее возглавит ректор Самарского государственного медицинского университета Минздрава России, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов.

Заседание прошло в Москве и было посвящено реализации крупных проектов технологического суверенитета (мегапроектов). В нем приняли участие куратор Экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности, председатель комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, председатель комитета по приборостроению, системам управления, электронной и электротехнической промышленности Александр Пан, вице-президент РАН, академик РАН Михаил Пирадов, заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, заместитель директора департамента радиоэлектронной промышленности министерства промышленности и торговли РФ Семен Мардер, заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, ректор СамГМУ Александр Колсанов и другие.

В ходе заседания Владимир Гутенев отметил, что СамГМУ эффективно использует государственную поддержку в рамках участия в программе «Приоритет 2030» и успешно организовал собственное серийное производство. В свою очередь врио директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Елена Тумакова упомянула, что в рамках программы «Передовые инженерные школы» СамГМУ выпустил уже несколько продуктов для медицины.

Инновационные разработки СамГМУ включены в дорожную карту правительственного мегапроекта технологического суверенитета по локализации производства наиболее востребованных медицинских изделий. Кроме того, три проекта Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ будут реализовываться в рамках технологического суверенитета.

«Мы являемся разработчиками уже на протяжении нескольких лет, создали полный цикл производства от идеи в серию, более 20 продуктов выведено на рынок, — рассказал Александр Колсанов. — В ходе создания продуктов, связанных с эндопротезированием, возникла актуальная потребность в материаловедах, технологах, ИТ-специалистах. Мы работаем с титаном, керамикой, различными покрытиями, и определенных компетенций нам не хватает. Создание на базе Экспертного совета рабочей группы, которая объединит усилия академической науки, предприятий реалього сектора экономики, в том числе ОПК, вузы, ИТ и технологические компании, — позволит выстроить единую площадку коммуникаций, где можно будет находить партнеров для реализации различных инновационных разработок. И тем самым ускорить процесс создания новых решений».

В ближайшее время будет сформирован состав рабочей группы и направлен на утверждение председателю Экспертного совета Владимиру Гутеневу, сообщает пресс-служба СамГМУ.

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ