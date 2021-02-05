Рекомендации главного эндокринолога региона Светланы Манцаговой

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Рекомендации главного внештатного специалиста по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, врача-эндокринолога специализированного консультативно-диагностического центра Клиник СамГМУ Светланы Александровны Манцаговой.

Пациентам с хроническими эндокринными заболеваниями: с сахарным диабетом 1 и 2 типа, гиперкортицизмом, надпочечниковой недостаточностью, гиперпаратиреозом, ожирением, а также пациентам, получающим глюкокортикоиды, важно соблюдать рекомендации врача, меры эпидемической безопасности и правила гигиены.

Пациенты должны продолжить соблюдать принципы рационального питания, прием подобранной сахароснижающей и гипотензивной терапии. По всем вопросам больным с диабетом следует держать связь со своим врачом терапевтом из поликлиники, при необходимости врач примет решение о проведении консультации с эндокринологом, в том числе используя телемедицинские технологии.

В случае инфицирования COVID-19 у пациентов с сахарным диабетом могут значительно ухудшиться показатели глюкозы крови. При повышении температуры тела возрастают риски развития кетоацидоза и обезвоживания, что может потребовать коррекции сахароснижающей терапии по согласованию с лечащим врачом.

Для лиц с заболеваниями щитовидной железы необходимо продолжить прием подобранной терапии. При гипотиреозе недопустимо прерывание заместительной терапии тироксином. При диффузном токсическом зобе следует продолжить прием тиреостатиков под контролем исследования гормонов крови.

В условиях особой эпидемиологической ситуации всем пациентам, входящим в группу риска, необходимо ограничить контакты с лицами, имеющими эпидемиологический анамнез, с больными ОРВИ.

Важно соблюдать режим сна и бодрствования, режим рационального и сбалансированного питания, достаточное употребление воды, не забывать о физической активности, тщательно соблюдать режим приема препаратов, поддерживать регулярную связь с лечащим врачом, в том числе дистанционно, передает пресс-служба минздрава СО.

Фото: meduro.ru