Разработку СамГМУ для выявления рака шейки матки апробируют в медучреждениях региона

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СамГМУ и министерство здравоохранения Самарской области подписали соглашение о передаче цифровых портативных кольпоскопов, разработанных в вузе, на апробацию в медучреждения региона.

Цифровой кольпоскоп предназначен для диагностики рака шейки матки, он позволяет расширить охват онкологического скрининга женщин и обнаружить болезнь на ранней стадии. Преимущество кольпоскопа в высоком качестве разрешения картинки, в возможности оптического увеличения, а также в возможности передачи и сохранения данных по каждому пациенту — это позволит формировать базу данных для дальнейшего анализа.

Кольпоскопы передали на апробацию в восемь медучреждений региона:

Новокуйбышевскую ЦГБ

Красноармейскую ЦРБ

Волжскую РКБ

Сергиевскую ЦРБ

Красноярскую ЦРБ

Ставропольскую ЦРБ

Сызранскую ЦГРБ

Кинель-Черкасскую ЦРБ.

Портативным кольпоскопом могут быть оснащены мобильные медицинские бригады, выезжающие на предприятия и в отдаленные населенные пункты, а также фельдшерско-акушерские пункты.

Разработкой устройства занимался Институт инновационного развития СамГМУ совместно с кафедрой акушерства и гинекологии Института педиатрии под руководством заведующей кафедрой, д. м. н., доцента Анны Колсановой.

«Медицинские учреждения выбраны в качестве пилотного клинического проекта с учетом необходимости широкого охвата диспансеризацией женщин репродуктивного возраста с патологией шейки матки. После проведения клинической апробации совместно с Минздравом Самарской области мы планируем разработать персонифицированную модель скрининга рака шейки матки в отдаленных районах региона с участием среднего медицинского персонала», — пояснила Анна Колсанова.

Портативный кольпоскоп с простым интерфейсом станет удобным инструментом в медицинских учреждениях отдаленных районов и сельской местности, где есть дефицит квалифицированных специалистов.

«В рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Владимировича Путина, мы делаем акцент на профилактике заболеваний и ранней диагностике. Применение цифровых кольпоскопов, особенно в небольших населенных пунктах, позволит выявить заболевание на ранней стадии. В том числе, рак шейки матки. На данный момент в рамках нацпроекта, а также за счет дополнительных средств, выделенных из областного бюджета по решению Губернатора региона Вячеслава Андреевича Федорищева, в регионе будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики, врачебные амбулатории», — отметил врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Разработка цифрового кольпоскопа стала возможной благодаря финансовой поддержке Министерства здравоохранения РФ в рамках госзадания.

Фото: пресс-служба СамГМУ