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Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» помогают привлекать в медучреждения региона специалистов

1 февраля 2024 20:31
301
Участники программ получают единовременные компенсационные выплаты.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» ежегодно помогают привлекать в медучреждения Самарской области десятки специалистов — врачей, фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов.

При трудоустройстве в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек участники программ получают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей и 500 тысяч рублей. Размер выплат для врачей и средних медработников при трудоустройстве в населенные пункты, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям, составляет 1,5 млн и 750 тысяч рублей.

Специалисты принимают обязательство работать в медицинском учреждении в течение пяти лет со дня заключения договора на выплату на должности в соответствии с трудовым договором. С более подробной информацией об участии в программах и иных мерах социальной поддержки медицинских работников можно ознакомиться на сайте ведомства.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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