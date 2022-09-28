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Чтобы избежать опасностей для вашего здоровья, откажитесь от этой привычки своевременно.
Профессор Илья Сиротко: цирроз печени является одной из частых причин гибели больных алкоголизмом
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Профессор Илья Сиротко: цирроз печени является одной из частых причин гибели больных алкоголизмом

28 сентября 2022 20:54
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Чтобы избежать опасностей для вашего здоровья, откажитесь от этой привычки своевременно.

Руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области, доктор медицинских наук, профессор Илья Сиротко рассказывае о вреде регулярного употребления алкоголя:

- Практика употребления спиртных напитков сопряжена с разрушительными, необратимыми последствиями для здоровья. У потребителей многократно повышается риск развития опасных патологий.

При регулярном употреблении алкоголь неизбежно повреждает поджелудочную железу, вызывая острый, а также хронический панкреатит. В результате постоянного токсического воздействия алкоголя развивается воспаление печени – алкогольный гепатит, затем происходит отмирание большого количества клеток и развивается цирроз печени. Цирроз печени является одной из частых причин гибели больных алкоголизмом.

Невозможно переоценить пагубное воздействие алкоголя на органы сердечно-сосудистой системы. Он вызывает аритмию, артериальную гипертензию, нарушает обмен веществ в клетках сердечной мышцы. При этом часть клеток погибает, и развивается миокардиодистрофия — уменьшение массы сердца.

Нередко употребление алкоголя приводит к развитию тяжелого заболевания — алкогольной зависимости, в основе которой лежит хроническое отравление организма алкоголем. У пациента формируется психическая и физическая зависимость от спиртного, нарушение обмена веществ, центральной и периферической нервной системы, психическая и личностная деградация.

Чтобы избежать опасностей для вашего здоровья, откажитесь от этой привычки своевременно. Для этого вы можете обратиться за консультацией с специалисту наркологической службы.

 

Фото:   минздрав СО

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