Я нашел ошибку
Главные новости:
Опыт Самарской службы крови в вопросах развития и сохранения донорского потенциала в период пандемии, был признан успешным.
Проект самарской службы крови «Сложить возможное ради бесценного» победил во Всероссийском конкурсе
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что Киев и Вашингтон обсуждают варианты взаимодействия по укреплению безопасности в Черном море.
Ермак утверждает, что США подтвердили поддержку Киеву в получении Плана действий по членству в НАТО
"Спутник Лайт" предназначен для людей в возрасте от 18 до 60 лет.
В России зарегистрировали четвертую вакцину от коронавируса
"Операция уже проведена".
Представитель Ольги Бузовой рассказал о ее госпитализации
Муниципальными театрами подготовлены спектакли военной тематики.
В учреждениях культуры Самары проходят мероприятия, приуроченные к празднованию 76-й годовщины Победы
Сейчас в Ставропольском районе развернулись самые масштабные работы.
Строительство обхода Тольятти в Самарской области идет по графику
В связи с повышением пожарной опасности.
В Самарской области установлен запрет на пребывание граждан в лесах
О том какие изменения появятся в рекламном законодательстве.
Что такое социальная реклама, где и как ее можно размещать
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.58
-0.28
EUR 89.68
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре День радио посвятят победному маю 1945 года
В Струковском парке прошел первый молодежный фестиваль #МирТрудМай
В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Проект самарской службы крови «Сложить возможное ради бесценного» победил во Всероссийском конкурсе

6 мая 2021 23:03
125
Опыт Самарской службы крови в вопросах развития и сохранения донорского потенциала в период пандемии, был признан успешным.

В конце апреля  в Уфе состоялся XIII Всероссийский форум Службы крови, на котором традиционно собрались представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Федерального медико-биологического агентства, некоммерческих организаций, руководители и ведущие специалисты учреждений Службы крови всех субъектов РФ. Эксперты обсудили итоги работы Службы крови за 2020 год, актуальные вопросы и перспективы развития. Мероприятие открыла Вероника Игоревна Скворцова, руководитель ФМБА России, которая поблагодарила сотрудников Службы крови за слаженность работы в период пандемии и высокий профессионализм.

«Поддержка и пропаганда донорства является одним из наиболее значимых направлений добровольчества. ФМБА России на протяжении многих лет координирует Службу крови в нашей стране, проводит координационную работу по ее развитию. Сегодня Служба крови представляет собой четкую слаженную систему, которая позволяет обеспечивать все медицинские организации необходимым количеством крови и ее компонентов в самых разных ситуациях на территории всех 85 регионов страны»  — подчеркнула руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Подводя итоги работы регионов, опыт Самарской службы крови в вопросах развития и сохранения донорского потенциала в период пандемии, был признан успешным и отмечен призовым место на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства.

В номинации «Не упустить важное» лучшим творческим проектом в области информирования донорского контингента о важности донорства крови занял проект Самарской службы крови  «Сложить возможное ради бесценного» как лучшая серия социальных плакатов о важности донорства, направленных на привлечение внимания к теме донорства в период COVID-19.

«Работа станции в период пандемии COVID-19 была осложнена многими факторами, но слаженная работа специалистов, грамотное перераспределение донорского потенциала, активная коммуникационная работа дали свои плоды – донорский потенциал региона был сохранен, мы зафиксировали снижение доноров всего на 15%, и все заявки  лечебных учреждений на компоненты донорской крови были выполнены в полном объеме. Это хороший показатель» — отметил директор Самарской станции переливания крови  Сергей Кузнецов.

Теги: победитель Самара службы крови

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Муниципальными театрами подготовлены спектакли военной тематики.
06 мая 2021, 20:57
В учреждениях культуры Самары проходят мероприятия, приуроченные к празднованию 76-й годовщины Победы
Муниципальными театрами подготовлены спектакли военной тематики. Общество
227
Он вновь будет проецироваться на здание Правительства Самарской области.
06 мая 2021, 18:01
На площади Славы в Самаре пройдет трансляция визуального художественного проекта «Во имя справедливости!»
Он вновь будет проецироваться на здание Правительства Самарской области. Общество
181
В них примут участие 10 юношеских команд.
05 мая 2021, 15:32
В Самаре пройдут всероссийские соревнования по хоккею «Кубок Владислава Третьяка»
В них примут участие 10 юношеских команд. Спорт
406
Здравоохранение
Опыт Самарской службы крови в вопросах развития и сохранения донорского потенциала в период пандемии, был признан успешным.
6 мая 2021  23:03
Проект самарской службы крови «Сложить возможное ради бесценного» победил во Всероссийском конкурсе
125
В Самаре заболели 34 человека.
6 мая 2021  14:30
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
286
В Самаре заболели 19 человек.
5 мая 2021  20:26
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
642
В Самаре заболели 62 человека.
4 мая 2021  19:45
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
598
В Самаре заболели 56 человек.
3 мая 2021  15:38
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1003
В Самарской области после жалоб пациентов на холод снова включили отопление в 47 больницах
2 мая 2021  18:50
В Самарской области после жалоб пациентов на холод снова включили отопление в 47 больницах
959
В предстоящие майские праздники возможности пройти вакцинацию для населения будут увеличены.
1 мая 2021  21:40
Информация о работе  прививочных пунктов в майские выходные 
1033
В Самаре заболели 74 человека.
1 мая 2021  20:09
Где в регионе подтверждены новые случаи  коронавирусной инфекции
1198
Следите за публикациями, чтобы не упустить ответ на свой вопрос.
1 мая 2021  15:13
Главный инфекционист региона подробно ответит на  вопросы о вакцинации от коронавируса
1155
Мясников посоветовал фотографировать родинки и регулярно посещать дерматолога.
30 апреля 2021  22:12
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда родинки становятся опасными
1263
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
135
Весь список
В центре внимания
Ко Дню Победы более 15 тысяч ветеранов Самарской области получат дополнительные выплаты
6 мая 2021  13:00
Ко Дню Победы более 15 тысяч ветеранов Самарской области получат дополнительные выплаты
Общество
321
Самарский аэропорт Курумоч получил пять звёзд безопасности по коронавирусу
6 мая 2021  10:47
Самарский аэропорт Курумоч получил пять звёзд безопасности по коронавирусу
Транспорт
355
За сутки в Самарской области 95 человек заболели коронавирусом, 15 умерли
5 мая 2021  13:26
За сутки в Самарской области 95 человек заболели коронавирусом, 15 умерли
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
568
В Ленинском районе Самары в этом году благоустроят 8 дворовых территорий
5 мая 2021  13:04
В Ленинском районе Самары в этом году благоустроят 8 дворовых территорий
Благоустройство
467
Желтый уровень опасности: в Самарской области заморозки после тепла
5 мая 2021  12:39
Желтый уровень опасности: в Самарской области заморозки после тепла
Происшествия
723
Весь список