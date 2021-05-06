Проект самарской службы крови «Сложить возможное ради бесценного» победил во Всероссийском конкурсе

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В конце апреля в Уфе состоялся XIII Всероссийский форум Службы крови, на котором традиционно собрались представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Федерального медико-биологического агентства, некоммерческих организаций, руководители и ведущие специалисты учреждений Службы крови всех субъектов РФ. Эксперты обсудили итоги работы Службы крови за 2020 год, актуальные вопросы и перспективы развития. Мероприятие открыла Вероника Игоревна Скворцова, руководитель ФМБА России, которая поблагодарила сотрудников Службы крови за слаженность работы в период пандемии и высокий профессионализм.

«Поддержка и пропаганда донорства является одним из наиболее значимых направлений добровольчества. ФМБА России на протяжении многих лет координирует Службу крови в нашей стране, проводит координационную работу по ее развитию. Сегодня Служба крови представляет собой четкую слаженную систему, которая позволяет обеспечивать все медицинские организации необходимым количеством крови и ее компонентов в самых разных ситуациях на территории всех 85 регионов страны» — подчеркнула руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Подводя итоги работы регионов, опыт Самарской службы крови в вопросах развития и сохранения донорского потенциала в период пандемии, был признан успешным и отмечен призовым место на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства.

В номинации «Не упустить важное» лучшим творческим проектом в области информирования донорского контингента о важности донорства крови занял проект Самарской службы крови «Сложить возможное ради бесценного» как лучшая серия социальных плакатов о важности донорства, направленных на привлечение внимания к теме донорства в период COVID-19.

«Работа станции в период пандемии COVID-19 была осложнена многими факторами, но слаженная работа специалистов, грамотное перераспределение донорского потенциала, активная коммуникационная работа дали свои плоды – донорский потенциал региона был сохранен, мы зафиксировали снижение доноров всего на 15%, и все заявки лечебных учреждений на компоненты донорской крови были выполнены в полном объеме. Это хороший показатель» — отметил директор Самарской станции переливания крови Сергей Кузнецов.