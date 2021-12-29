Я нашел ошибку
Главные новости:
Мероприятие будет обеспечено волонтерским центром партии «Единая Россия». 
По поручению Дмитрия Азарова для медиков, встречающих Новый год на дежурстве, организуют праздничный ужин
Студенты-спасатели спустились с крыш с помощью альпинистского снаряжения и заглянули в каждое окно, чтобы помахать детям, поднять настроение и создать атмосферу чуда.
Новогодний десант: спасатели в костюмах Деда Мороза поздравил пациентов областной детской больницы
Тем, кто придет на площадь в новогоднюю ночь, предлагается развлекать себя самим в формате прогулок-фотографирования.
Мэрия Самары: праздничного фейерверка не будет
Чернышенко подчеркнул необходимость распространения широкополосного интернета по всей стране, включая Арктику и северные широты.
К широкополосному интернету подключили все социально значимые объекты России
В Самаре за сутки заболел 171 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Сегодня у пассажиров автобуса № 34 – неожиданная встреча с главными новогодними персонажами.
В Самаре продолжается акция в общественном транспорте «Новогодний маршрут»
Технопарк «Жигулевская долина» является одним из ключевых элементов экосистемы инноваций региона.
Топ-10 достижений технопарка «Жигулевская долина» в 2021 году
Теперь каждый может скачать праздничный стикерпак и стильные обои на рабочий стол.
Пресс-центр СамГТУ подготовил оригинальный новогодний подарок
Наверх
Самара  -19 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.65
0.15
EUR 83.2
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В регионе продолжается профилактическая акция «Внимание дети – зимние каникулы!»
Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции «Елка желаний»
Пятый Международный забег Дедов Морозов состоялся в Санкт-Петербурге
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

По поручению Дмитрия Азарова для медиков, встречающих Новый год на дежурстве, организуют праздничный ужин

29 декабря 2021 17:34
57
Мероприятие будет обеспечено волонтерским центром партии «Единая Россия». 

По поручению губернатора Самарской области, секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова для всех работников системы здравоохранения региона, которые будут трудиться в новогоднюю ночь, организуют праздничные ужины. Мероприятие будет обеспечено волонтерским центром партии «Единая Россия». 

В предстоящую Новогоднюю ночь, когда жители Самарской области встретят праздник в кругу семьи и близких, на рабочем месте свой профессиональный долг будут исполнять врачи, средний и младший медперсонал, медики, круглосуточно борющиеся с коронавирусной инфекцией, неотложные службы, водители «скорых» и многие другие – всего около 4200 человек. Все те, кто самоотверженно помогают людям и спасают жизни земляков в любой день и в любое время. 

В знак признательности и благодарности за этот действительно благородный труд по поручению главы региона для всех медиков, который встретят Новый год на дежурстве, будут устроены праздничные ужины. Сотрудники системы здравоохранения, находясь в новогоднюю ночь вдали от дома и семей, стоя на страже защиты здоровья жителей Самарской области, смогут почувствовать праздничную атмосферу, ощутить дополнительное внимание и заботу.    

Весь 2021 год система здравоохранения, специалисты отрасли испытывают колоссальную нагрузку. Спасение жизни людей сопряжено с   постоянным профессиональным риском медиков, физическим и эмоциональным напряжением. Благодаря их самоотверженной работе уже удалось вылечить от коронавирусной инфекции около 150 тысяч жителей Самарской области. Многое в уходящем году сделано и для развития, укрепления медицинской службы региона. Модернизируется инфраструктура и оснащение лечебных учреждений, строятся новые больницы, закупаются медикаменты, обновляется автопарк, предоставляются дополнительные выплаты сотрудникам. 

Помощь медикам оказывается и Самарским региональным отделением партии «Единая Россия». Так волонтерский центр партии взял шефство над круглосуточными пунктами вакцинации в Самаре и других городах региона, волонтеры помогают врачам, работающим в «красной зоне», а в канун Нового года медикам вручают подарки. 

 

Фото:   pixabay

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Мероприятие будет обеспечено волонтерским центром партии «Единая Россия». 
29 декабря 2021  17:34
По поручению Дмитрия Азарова для медиков, встречающих Новый год на дежурстве, организуют праздничный ужин
57
Активное участие в прививочной кампании принимают маленькие жители региона. 
29 декабря 2021  15:11
Прививки от гриппа сделали уже более миллиона жителей региона
139
Каждый год врачи предупреждают нас о необходимости осторожно обращаться с пиротехникой, аккуратно открывать шампанское, соблюдать технику безопасности.
29 декабря 2021  14:52
Режиме работы больницы Ерошевского в новогодние праздники
136
Прежде всего рекомендуем ни в коем случае не прерывать курс уже назначенных препаратов.
29 декабря 2021  14:07
Рекомендации кардиолога перед новогодними праздниками
172
Для жителей поселка Рубежный созданы новые условия оказания медпомощи
29 декабря 2021  14:00
Для жителей поселка Рубежный созданы новые условия оказания медпомощи
176
Тольяттинцу, уволенному за нарушение санитарного режима, удалось восстановиться на работе
29 декабря 2021  13:32
Тольяттинцу, уволенному за нарушение санитарного режима, удалось восстановиться на работе
180
На сегодняшний день уже 1,7 млн жителей региона вакцинировались, коллективный иммунитет достиг 65%.
28 декабря 2021  23:51
В Самарской области на сегодняшний день один из самых высоких уровней коллективного иммунитета от COVID-19 по стране
861
На данный момент подтвержденных случаев заражения штаммом омикрон в Самарской области не зафиксировано.
28 декабря 2021  21:31
Армен Бенян рассказал об особенностях штамма омикрон
440
Самарские врачи провели экстренную операцию 8-летнему мальчику после бытовой травмы
28 декабря 2021  12:36
Самарские врачи провели экстренную операцию 8-летнему мальчику после бытовой травмы
429
Более 67 млн россиян сделали в этом сезоне прививку от гриппа
28 декабря 2021  09:10
Более 67 млн россиян сделали в этом сезоне прививку от гриппа
427
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
2757
Весь список
В центре внимания
На сегодняшний день уже 1,7 млн жителей региона вакцинировались, коллективный иммунитет достиг 65%.
28 декабря 2021  23:51
В Самарской области на сегодняшний день один из самых высоких уровней коллективного иммунитета от COVID-19 по стране
856
Дмитрий Азаров вместе с Александром Хинштейном приняли участие в открытии обновленных культурных пространств в поселениях Волжского района.
28 декабря 2021  20:52
Творческая экосистема: в двух поселениях Волжского района заработали обновленные дома культуры
554
Глава региона исполнил мечты семерых детей, в торжественной обстановке лично передав ребятам подарки, о которых они просили в своих письмах Деду Морозу.
28 декабря 2021  17:17
Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции «Елка желаний»
474
Первый вице-губернатор отметил, что к завершению года Самарская область подходит с хорошими результатами по всем направлениям социально-экономического развития.
28 декабря 2021  15:26
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание
547
В Рождественскую ночь для самарцев подадут дополнительные автобусы
28 декабря 2021  10:55
В Рождественскую ночь для самарцев подадут дополнительные автобусы
464
Весь список