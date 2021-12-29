По поручению Дмитрия Азарова для медиков, встречающих Новый год на дежурстве, организуют праздничный ужин

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По поручению губернатора Самарской области, секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова для всех работников системы здравоохранения региона, которые будут трудиться в новогоднюю ночь, организуют праздничные ужины. Мероприятие будет обеспечено волонтерским центром партии «Единая Россия».

В предстоящую Новогоднюю ночь, когда жители Самарской области встретят праздник в кругу семьи и близких, на рабочем месте свой профессиональный долг будут исполнять врачи, средний и младший медперсонал, медики, круглосуточно борющиеся с коронавирусной инфекцией, неотложные службы, водители «скорых» и многие другие – всего около 4200 человек. Все те, кто самоотверженно помогают людям и спасают жизни земляков в любой день и в любое время.

В знак признательности и благодарности за этот действительно благородный труд по поручению главы региона для всех медиков, который встретят Новый год на дежурстве, будут устроены праздничные ужины. Сотрудники системы здравоохранения, находясь в новогоднюю ночь вдали от дома и семей, стоя на страже защиты здоровья жителей Самарской области, смогут почувствовать праздничную атмосферу, ощутить дополнительное внимание и заботу.

Весь 2021 год система здравоохранения, специалисты отрасли испытывают колоссальную нагрузку. Спасение жизни людей сопряжено с постоянным профессиональным риском медиков, физическим и эмоциональным напряжением. Благодаря их самоотверженной работе уже удалось вылечить от коронавирусной инфекции около 150 тысяч жителей Самарской области. Многое в уходящем году сделано и для развития, укрепления медицинской службы региона. Модернизируется инфраструктура и оснащение лечебных учреждений, строятся новые больницы, закупаются медикаменты, обновляется автопарк, предоставляются дополнительные выплаты сотрудникам.

Помощь медикам оказывается и Самарским региональным отделением партии «Единая Россия». Так волонтерский центр партии взял шефство над круглосуточными пунктами вакцинации в Самаре и других городах региона, волонтеры помогают врачам, работающим в «красной зоне», а в канун Нового года медикам вручают подарки.

Фото: pixabay