В России не будут вводить обязательную маркировку ИИ-контента

Госдума отклонила законопроект об обязательной маркировке ИИ-контента.
Инициативу раскритиковал депутат Антон Горелкин. Он назвал её «труднореализуемой», потому что авторы законопроекта не указали, на каких этапах пользователи должны ставить маркировку и кто будет нести ответственность за ее корректность.
Авторы законопроекта утверждали, что 70% людей не могут отличить созданное ИИ видео от настоящего, поэтому они предлагали ставить пометку «Сделано ИИ» на каждый сгенерированный продукт, пишет Коммерсантъ.