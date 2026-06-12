В России не будут вводить обязательную маркировку ИИ-контента

Госдума отклонила законопроект об обязательной маркировке ИИ-контента.

Инициативу раскритиковал депутат Антон Горелкин. Он назвал её «труднореализуемой», потому что авторы законопроекта не указали, на каких этапах пользователи должны ставить маркировку и кто будет нести ответственность за ее корректность.