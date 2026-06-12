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В России не будут вводить обязательную маркировку ИИ-контента

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В России не будут вводить обязательную маркировку ИИ-контента

Госдума отклонила законопроект об обязательной маркировке ИИ-контента.

Инициативу раскритиковал депутат Антон Горелкин. Он назвал её «труднореализуемой», потому что авторы законопроекта не указали, на каких этапах пользователи должны ставить маркировку и кто будет нести ответственность за ее корректность.

Авторы законопроекта утверждали, что 70% людей не могут отличить созданное ИИ видео от настоящего, поэтому они предлагали ставить пометку «Сделано ИИ» на каждый сгенерированный продукт, пишет Коммерсантъ.

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