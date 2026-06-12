Я нашел ошибку
Главные новости:
Арт-парк русской культуры планируют построить в Самаре в 2028-2030 годы
Арт-парк русской культуры планируют построить в Самаре в 2028-2030 годы
В России резко вырос спрос на сотрудников со знанием китайского
В России резко вырос спрос на сотрудников со знанием китайского
Россияне смогут увидеть парад из шести планет в ночь с 12 на 13 августа
Россияне смогут увидеть парад из шести планет в ночь с 12 на 13 августа
ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, поврежден промобъект
ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, поврежден промобъект
У жителя Сергиевского района украли автозапчасти стоимостью свыше 26,4 тысяч рублей
У жителя Сергиевского района украли автозапчасти стоимостью свыше 26,4 тысяч рублей
В России не будут вводить обязательную маркировку ИИ-контента
В России не будут вводить обязательную маркировку ИИ-контента
Жители Самары назвали свои главные маленькие радости
Жители Самары назвали свои главные маленькие радости
В Приволжском районе полицейские посетили воспитанников пришкольного лагеря дневного пребывания
В Приволжском районе полицейские посетили воспитанников пришкольного лагеря дневного пребывания
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Самары назвали свои главные маленькие радости

227
Жители Самары назвали свои главные маленькие радости

Маленькие радости все чаще становятся для жителей Самары способом справляться с усталостью, стрессом и напряженным ритмом жизни. Ювелирный бренд SOKOLOV выяснил, как часто самарцы позволяют себе «дофаминовые» траты, что помогает им восстановиться после тяжелого дня и почему кофе, украшения и вкусная еда сегодня воспринимаются как часть заботы о себе.

Как показало исследование, для большинства самарцев такие моменты напрямую связаны с эмоциональным состоянием. 63% опрошенных уверены, что они очень важны для внутреннего комфорта, а еще 29% признаются, что не считают их чем-то жизненно необходимым, но именно они делают повседневность приятнее. При этом 38% жителей города говорят, что такие вещи просто помогают почувствовать себя лучше, а 34% – что быстро поднимают настроение.

Главным фактором, влияющим на эмоциональное состояние, самарцы называют усталость (56%). Почти столько же переживают из-за количества денег на карте (50%), а 46% отмечают, что на настроение сильно влияет погода. Также среди повседневных раздражителей жители Самары выделили загрузку на работе (42%) и недостаток внимания или сообщений от близких (36%).

На этом фоне привычка радовать себя становится частью обычной рутины. Так, 36% самарцев позволяют себе небольшие приятные покупки несколько раз в неделю, еще 31% – каждый день. Лишь 5% делают это только в особенно тяжелые периоды.

Чаще всего материальной «маленькой радостью» становятся кофе или интересный напиток – этот вариант выбрали 51% опрошенных. На втором месте оказалась любимая еда (50%), а третью строчку заняли покупки на маркетплейсах (32%). Также жители города нередко радуют себя походами в рестораны (23%), косметикой и уходом (20%), украшениями (22%), сладостями (11%) и цветами без повода (8%).

При этом главной «наградой» за тяжелый день самарцы называют вкусную еду (31%), сон или возможность ничего не делать (20%), а следом – шопинг (12%). Еще 11% предпочитают встречи и общение с близкими.

Большинство жителей Самары спокойно относятся к подобным тратам. 34% говорят, что обычно совершают их осознанно и заранее понимают, на что идут деньги. Еще 30% признаются, что иногда радуют себя спонтанно, но продолжают контролировать расходы.

Чувство вины после таких покупок испытывают далеко не все: 29% вообще считают это нормальной заботой о себе, а 33% лишь иногда думают, что могли бы распорядиться деньгами рациональнее.

В целом самарцы стараются держать такие покупки под контролем. Так, почти половина опрошенных (44%) тратят на «дофаминовые» радости до 5 тысяч рублей в месяц, еще 31% – от 5 до 10 тысяч рублей. И только 6% готовы ежемесячно выделять на небольшие радости более 30 тысяч рублей.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, поврежден промобъект
12 июня 2026  12:16
ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, поврежден промобъект
266
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем России
12 июня 2026  10:12
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем России
245
В Самаре изменили схемы движения трамваев из-за ремонта путей
11 июня 2026  19:04
В Самаре временно изменили схемы движения трамваев
658
День России в Самаре отметят насыщенной программой мероприятий
11 июня 2026  18:11
День России в Самаре отметят насыщенной программой мероприятий
1141
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области введен институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью
11 июня 2026  16:10
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области введен институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью
909
Весь список