Жители Самары назвали свои главные маленькие радости

Маленькие радости все чаще становятся для жителей Самары способом справляться с усталостью, стрессом и напряженным ритмом жизни. Ювелирный бренд SOKOLOV выяснил, как часто самарцы позволяют себе «дофаминовые» траты, что помогает им восстановиться после тяжелого дня и почему кофе, украшения и вкусная еда сегодня воспринимаются как часть заботы о себе.



Как показало исследование, для большинства самарцев такие моменты напрямую связаны с эмоциональным состоянием. 63% опрошенных уверены, что они очень важны для внутреннего комфорта, а еще 29% признаются, что не считают их чем-то жизненно необходимым, но именно они делают повседневность приятнее. При этом 38% жителей города говорят, что такие вещи просто помогают почувствовать себя лучше, а 34% – что быстро поднимают настроение.



Главным фактором, влияющим на эмоциональное состояние, самарцы называют усталость (56%). Почти столько же переживают из-за количества денег на карте (50%), а 46% отмечают, что на настроение сильно влияет погода. Также среди повседневных раздражителей жители Самары выделили загрузку на работе (42%) и недостаток внимания или сообщений от близких (36%).



На этом фоне привычка радовать себя становится частью обычной рутины. Так, 36% самарцев позволяют себе небольшие приятные покупки несколько раз в неделю, еще 31% – каждый день. Лишь 5% делают это только в особенно тяжелые периоды.



Чаще всего материальной «маленькой радостью» становятся кофе или интересный напиток – этот вариант выбрали 51% опрошенных. На втором месте оказалась любимая еда (50%), а третью строчку заняли покупки на маркетплейсах (32%). Также жители города нередко радуют себя походами в рестораны (23%), косметикой и уходом (20%), украшениями (22%), сладостями (11%) и цветами без повода (8%).



При этом главной «наградой» за тяжелый день самарцы называют вкусную еду (31%), сон или возможность ничего не делать (20%), а следом – шопинг (12%). Еще 11% предпочитают встречи и общение с близкими.



Большинство жителей Самары спокойно относятся к подобным тратам. 34% говорят, что обычно совершают их осознанно и заранее понимают, на что идут деньги. Еще 30% признаются, что иногда радуют себя спонтанно, но продолжают контролировать расходы.



Чувство вины после таких покупок испытывают далеко не все: 29% вообще считают это нормальной заботой о себе, а 33% лишь иногда думают, что могли бы распорядиться деньгами рациональнее.



В целом самарцы стараются держать такие покупки под контролем. Так, почти половина опрошенных (44%) тратят на «дофаминовые» радости до 5 тысяч рублей в месяц, еще 31% – от 5 до 10 тысяч рублей. И только 6% готовы ежемесячно выделять на небольшие радости более 30 тысяч рублей.