В Приволжском районе полицейские посетили воспитанников пришкольного лагеря дневного пребывания

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом», в преддверии Дня России сотрудники Отдела МВД России по Приволжскому району совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел посетили воспитанников пришкольного лагеря дневного пребывания.

Мероприятие началось с познавательной беседы: представитель Общественного совета Елена Дёмина рассказала ребятам об истории и значении важной государственной даты - 12 июня.

Она подчеркнула, что День России символизирует единство, свободу и согласие граждан, основанные на принципах справедливости и уважения к закону.

Далее организаторы провели увлекательную патриотическую викторину, посвящённую предстоящему празднику.

Ребята с энтузиазмом включились в игру, активно отвечали на вопросы и делились своими знаниями о государственных символах и традициях России. - Участники продемонстрировали отличную эрудицию и искренний интерес к теме.

Кроме того, особое внимание в ходе встречи полицейские и представитель общественности уделили вопросам безопасности в период летних каникул.

Сотрудники полиции напомнили ребятам основные правила безопасного поведения в общественных местах, на дороге и в сети Интернет, призвали детей быть осторожными вблизи водоёмов, а также соблюдать меры предосторожности в быту.

В завершение мероприятия организаторы поздравили мальчишек и девчонок с Днём России и пожелали ребятам ярких и запоминающихся каникул.