Пошлины для мигрантов в Самарской области увеличат в 12 раз

В России планируют увеличить госпошлины для мигрантов. Соответствующие законы Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Пошлина при оформлении российского гражданства вырастет в 12 раз – с 4200 до 50 тысяч рублей. В 8 раз вырастет пошлина при оформлении разрешения на временное проживание - с 1920 до 15 тысяч рублей. В 5 раз увеличится пошлина при оформлении вида на жительство – с 6 до 30 тысяч рублей», - пояснил Володин.

Увеличенную сумму также придется заплатить за привлечение мигрантов на работу. Стоимость вырастет до 15 тысяч рублей за каждого специалиста, пишет Самара-КП.