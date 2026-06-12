У жителя Сергиевского района украли автозапчасти стоимостью свыше 26,4 тысяч рублей

В марте текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Сергиевскому району обратился местный житель, который сообщил, что у него злоумышленниками похищены автозапчасти стоимостью свыше 26,4 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному в сообщении адресу сотрудники полиции подробно опросили заявителя, который указал место в ангаре, из которого в дневное время пропали запчасти.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные опросили местных жителей, проверили возможные места сбыта похищенного. Полицейские установили, что имущество, схожее по описанию с разыскиваемым, находится в районном пункте приема металлолома. Опросив работников предприятия, сотрудники уголовного розыска предположили, что к хищению, возможно, причастен 42-летний местный житель.

Оперуполномоченные установили местонахождение предполагаемого злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее не судимый мужчина сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что во время поездки на автомобиле случайно увидел в открытом ангаре на земле запчасти от автомашины. Убедившись, что рядом никого нет, перенес их в машину, после чего сразу же направился на пункт приема металла. Вырученные от сдачи чужого имущества деньги потратил на личные нужды.

Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

В настоящее время Следственным отделом О МВД России по Сергиевскому району возбужденное в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу.