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Пестравскую центральную районную больницу оснащают новым оборудованием

25 октября 2021 15:15
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В Пестравскую больницу поступила система эндоскопической визуализации высокого класса, автоматическая установку для дезинфекции оборудования, а также аппарат ультразвуковой диагностики.

В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Пестравскую центральную районную больницу поступило несколько единиц оборудования для оказания специализированной медицинской помощи жителям. 

В Пестравскую больницу поступила система эндоскопической визуализации высокого класса, автоматическая установку для дезинфекции оборудования, а также аппарат ультразвуковой диагностики. Руководитель управления организации обеспечения медицинской техникой министерства здравоохранения Самарской области Максим Колобов проконтролировал работу медтехники.

«Новая эндоскопическая стойка существенно отличается от оборудования, которое мы использовали ранее, — отметил главный врач Пестравской больницы Виктор Решетников. — Большой экран, высокое качество картинки, возможность рассмотреть ткани слизистой в увеличенном масштабе, — все это поднимает диагностику болезней желудочно-кишечного тракта на качественно новый уровень. Поставка аппарата УЗИ позволила нашим специалистам начать проводить исследования сердца и сосудов: ранее нам приходилось направлять пациентов в другие лечебные учреждения области для обследования. Теперь мы будем получать результаты исследований в более короткие сроки, а значит, пациенты с подозрениями на заболевания сердечно-сосудистой системы будут быстрее получать специализированную медицинскую помощь. Также в этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения идет оснащение фельдшерско-акушерского пункта в селе Высокое и дооснащение возведенного в прошлом году здравпункта в селе Малоархангельское. Наконец, в дополнение к капитальному ремонту в офисе врача общей практики села Майское подразделение также оснащается новым оборудованием по стандарту».

В настоящий момент в поликлинике идет ремонт кабинетов для размещения тяжелого оборудования: флюорографа и аппарата для рентгенологических исследований.
 

Фото:    СОВА

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