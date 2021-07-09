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Песков: вакцинация от коронавируса всего населения России - это труднодостижимый результат 

9 июля 2021 14:35
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 Поскольку всегда остаются антипрививочники. При этом важно вакцинировать подавляющее большинство населения страны.

Вакцинация от коронавируса всего населения России - это труднодостижимый результат, поскольку всегда остаются антипрививочники. При этом важно вакцинировать подавляющее большинство населения страны, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"В реальности это (вакцинация всего населения) весьма труднодостижимый результат <…> Всегда, к нашему сожалению, будут оставаться люди, которые являются ковид-диссидентами, вакцинными диссидентами, это своеобразное проявление несознательности. В любом случае, стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинированными, надо, и, конечно, мы будем это делать", - сказал Песков.

Он добавил, что еще предстоит завершить испытание вакцин на детях и подростках в возрасте до 18 лет и собрать больше информации о том, как молодые люди переносят вакцину.

Песков отметил, что производство вакцин от ковида в России последовательно увеличивается, перебоев с их наличием не будет.

 

Теги: вакцинация Песков

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