Песков намерен привиться однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о намерении в ближайшие недели привиться однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", несмотря на сохранение высокого уровня антител после перенесенной болезни, передает ТАСС.

В беседе с журналистами в пятницу он отметил, что пока не вакцинировался из-за очень высокого титра и наличия Т-клеточного иммунитета.

"Но у нас новые рекомендации врачей на этой неделе пришли, что даже с высокими антителами тоже лучше прививаться, поэтому, а также исходя из того, что с прививкой просто логистически будет гораздо легче жить и работать, то я планирую в ближайшие недели сделать [прививку вакциной] "Спутник Лайт", - сказал представитель Кремля.

Песков перенес коронавирусную инфекцию в мае 2020 года.