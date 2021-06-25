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Песков намерен привиться однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
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Песков намерен привиться однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"

25 июня 2021 15:17
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Пока не вакцинировался из-за очень высокого титра и наличия Т-клеточного иммунитета после болезни.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о намерении в ближайшие недели привиться однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", несмотря на сохранение высокого уровня антител после перенесенной болезни, передает ТАСС.

В беседе с журналистами в пятницу он отметил, что пока не вакцинировался из-за очень высокого титра и наличия Т-клеточного иммунитета.

"Но у нас новые рекомендации врачей на этой неделе пришли, что даже с высокими антителами тоже лучше прививаться, поэтому, а также исходя из того, что с прививкой просто логистически будет гораздо легче жить и работать, то я планирую в ближайшие недели сделать [прививку вакциной] "Спутник Лайт", - сказал представитель Кремля.

Песков перенес коронавирусную инфекцию в мае 2020 года. 

Теги: вакцинация Песков

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