Песков: вакцинация от коронавируса в России остается добровольной

Я нашел ошибку
Главные новости:
​​​​​​​Сегодня там работал передвижной фельдшерско-акушерский пункт Волжского района.
Жители Кошелев-парка прошли вакцинацию от коронавируса в мобильном пункте
Театр "Счастливый случай" подготовил к Всероссийскому фестивалю поэтический спектакль
Театр "Счастливый случай" подготовил к Всероссийскому фестивалю поэтический спектакль
С 1 августа эта мера ужесточается и заселиться смогут только люди с сертификатом о вакцинации.
Отели и гостиницы Краснодарского края будут принимать только привитых от коронавируса гостей
При пошиве одежды были учтены все детали.
Фестиваль «На сопках Маньчжурии»: музыканты Самарского духового оркестра примеряют новые костюмы
В повестке заседания – совершенствование нормативного правового регулирования в сфере реализации Стратегии государственной национальной политики, развитие внутреннего туризма.
Игорь Комаров принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО
На заседании комиссии были заслушаны представители 5 организаций Самарской области, имеющих задолженность по заработной плате перед работниками.
Александр Фетисов провел заседание комиссии по принятию мер по погашению задолженности по зарплате в регионе
Секретарь Совета безопасности РФ провел в Самаре совещание по вопросам экологической безопасности, а также ознакомился с работой РКЦ «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов».
Дмитрий Азаров и Владимир Гутенев обсудили итоги визита в регион Николая Патрушева
Защита советника главы Роскосмоса расценивает это предложение как акт давления на Ивана Сафронова.
Адвокат заявил, что следователь предлагал обвиняемому в госизмене Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.33
-0.34
EUR 86.33
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Музей «Детская картинная галерея» приглашаем посетить открытие выставки «Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2021»
В областной юношеской библиотеке прошло торжественное открытие основного этапа  Акции «Полк@ Победы»
Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню «Аист на крыше»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Песков: вакцинация от коронавируса в России остается добровольной

24 июня 2021 14:59
129
"Это добровольность, потому что вы можете поменять работу".

Прививка для сотрудников сферы услуг необходима, чтобы они не представляли опасность для окружающих на фоне пандемии. Однако вакцинация в России остается добровольной: несогласные с такими мерами при желании могут поменять работу, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Это добровольность, потому что вы можете поменять работу. Если вы работаете в сфере услуг и если вы не привиты, вы можете представлять угрозу для тех, кому вы эти услуги оказываете в условиях острой вспышки пандемии", - сказал он.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, остается ли, по мнению Кремля, вакцинация от ковида в России добровольной на фоне введенных в ряде регионов ограничений.

 

Фото из открытых источников

Теги: вакцинация Песков

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Позаботьтесь о здоровье - своем и близких!
24 июня 2021, 14:46
Жителей региона приглашают пройти вакцинацию от коронавируса
Позаботьтесь о здоровье - своем и близких! Здравоохранение
142
В продуктовые магазины и аптеки в Москве пустят без QR-кодов
24 июня 2021, 13:14
В продуктовые магазины и аптеки в Москве пустят без QR-кодов
Также москвичам разрешили посещать летние кафе и веранды без QR-кода до 12 июля. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
150
По словам пресс-секретаря президента России, люди без иммунитета к COVID-19 из-за его непредсказуемости так или иначе попадут в невыгодное положение.
22 июня 2021, 18:56
Песков: непривитые от коронавируса  будут представлять угрозу для окружающих, поэтому некоторая дискриминация неминуема
По словам пресс-секретаря президента России, люди без иммунитета к COVID-19 из-за его непредсказуемости так или иначе попадут в невыгодное положение. Политика
725
В центре внимания
Системная работа губернатора по привлечению инвестиций позволяет открывать новые рабочие места.
24 июня 2021  14:07
В Особой экономической зоне «Тольятти» введено в эксплуатацию крупное производство автокомпонентов
162
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
24 июня 2021  13:43
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
175
В Самарской области снова обещают грозу и шквальный ветер
24 июня 2021  12:58
В Самарской области снова обещают грозу и шквальный ветер
191
Скачок заболеваемости коронавирусом: за сутки в Самарской области 129 новых случаев
24 июня 2021  12:29
Скачок заболеваемости коронавирусом: за сутки в Самарской области 129 новых случаев
281
В 45 оздоровительных лагерях Самарского региона организован отдых 8 336 детей
23 июня 2021  11:43
В 45 оздоровительных лагерях Самарского региона организован отдых 8 336 детей
264
Весь список