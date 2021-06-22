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Песков: непривитые от коронавируса  будут представлять угрозу для окружающих, поэтому некоторая дискриминация неминуема

22 июня 2021 18:56
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По словам пресс-секретаря президента России, люди без иммунитета к COVID-19 из-за его непредсказуемости так или иначе попадут в невыгодное положение.

Граждане без иммунитета к ковиду будут представлять угрозу для окружающих, некоторая дискриминация в этой связи неминуема. Об этом журналистам заявил во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявления о "дискриминации непривитых", передает ТАСС.

"Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих", - заметил он.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получает много обращений о дискриминации не привившихся от COVID-19 граждан. Она назвала стимулирование вакцинации через ограничения в правах "нечестной игрой".

"Мы видели это заявление", - заметил представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать высказывание.

Как считает Песков, безусловно, это является поводом для рассмотрения в оперативном штабе. Однако, продолжил он, текущая ситуация с ковидом требует энергичных мер.

"Поведение вируса настолько нестандартное, что так или иначе те, кто не привит, и те, кто не имеет антител, не имеет иммунитета, попадут в менее выгодное положение, чем те, кто имеет иммунитет - либо переболев, либо сделав прививку", - констатировал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что это реальность, в которой сейчас живет мир и в которой "придется жить в обозримой перспективе". Однако, продолжил представитель Кремля, вакцинация граждан не является самоцелью.

"Самоцель - это иммунитет, это иммунизация. [Она] наступает или путем прививки, или путем перенесения этого заболевания и получения соответствующего иммунного ответа организма. Наверное, это повод для очень внимательного рассмотрения оперштабом", - заключил Песков.

 

Фото:   ТАСС

Теги: вакцинация дискриминация Песков

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