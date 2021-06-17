Песков: речи о тотальной принудительной вакцинации нет

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Прививка от коронавируса в некоторых регионах России обязательна только для отдельных категорий граждан, речи о тотальной принудительной вакцинации нет. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Это не тотальная вакцинация населения. Речь идет об обязательной вакцинации для определенных сфер экономики", - подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента отметил, что главы регионов при введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан "исходят в первую очередь из той ситуации, которая складывается со скачкообразным распространением коронавируса".

"Речь идет об инструкции главного санитарного врача по региону и о решении, которое на основании этой инструкции принимает глава региона в рамках тех особых полномочий, которыми он располагает", - пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что таким образом губернаторы используют специальные полномочия, которые были им делегированы указом президента на фоне пандемии.

"Я могу лишь констатировать, что темпы добровольной вакцинации действительно оставляют желать лучшего", - заметил представитель Кремля.

Пескову также задали вопрос, можно ли говорить о том, что добровольная вакцинация от коронавируса в России оказалась неэффективна, и для борьбы с эпидемией остается только вариант с обязательными прививками для отдельных категорий граждан. "Я не могу прийти к такому выводу", - сказал он в ответ. "Вы можете делать любые выводы, и вы можете себе это позволить, а губернатор несет ответственность за свой регион", - парировал представитель Кремля.