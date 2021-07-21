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Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не ознакомились с содержанием письма 10-летнего австрийца Маттиаса Брандштеттера Владимиру Путину.

"Мы пока не знакомы с содержанием этого письма", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, собирается ли Путин ответить мальчику.

Ранее на своей странице в Facebook посольство РФ в Австрии, десятилетний житель этой страны написал письмо президенту России, в котором попросил его не терять веру в Европу. По сообщению диппредставительства, мальчик передал письмо через российского посла. В своем послании Брандштеттер отметил, что "в Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней". "Пожалуйста, не теряйте веру в Европу", - добавил он.

Дипломаты поблагодарили его за "интересное и весьма примечательное письмо" и направили мальчику фото президента с личным автографом и несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о стране и совершенствовать русский язык.

Фото из открытых источников