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Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не ознакомились с содержанием письма 10-летнего австрийца

21 июля 2021 17:27
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Мальчик написал в письме президенту РФ, что в Европе много настроенных по-доброму к России людей.

Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не ознакомились с содержанием письма 10-летнего австрийца Маттиаса Брандштеттера Владимиру Путину.

"Мы пока не знакомы с содержанием этого письма", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, собирается ли Путин ответить мальчику.

Ранее на своей странице в Facebook посольство РФ в Австрии, десятилетний житель этой страны написал письмо президенту России, в котором попросил его не терять веру в Европу. По сообщению диппредставительства, мальчик передал письмо через российского посла. В своем послании Брандштеттер отметил, что "в Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней". "Пожалуйста, не теряйте веру в Европу", - добавил он.

Дипломаты поблагодарили его за "интересное и весьма примечательное письмо" и направили мальчику фото президента с личным автографом и несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о стране и совершенствовать русский язык.

 

Фото из открытых источников

Теги: Песков письмо мальчика

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