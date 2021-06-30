Песков: Владимир Путин готов принять любые меры для защиты страны

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"Владимир Путин готов принять любые меры для защиты страны". Такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия-24" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, имея в виду инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма, и отвечая на вопрос, "готов ли российский лидер отдать приказ стрелять по кораблям НАТО".



"Государство должно бороться с экстремистскими организациями и теми, кто им симпатизирует и помогает, при этом судебное решение можно оспорить в установленном порядке", заявил Дмитрий Песков, говоря о признании ряда запрещённых в России организаций-иноагентов экстремистскими структурами, передает Радио Маяк.