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Песков: Владимир Путин готов принять любые меры для защиты страны

30 июня 2021 09:35
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Песков: Владимир Путин готов принять любые меры для защиты страны

"Владимир Путин готов принять любые меры для защиты страны". Такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия-24" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, имея в виду инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма, и отвечая на вопрос, "готов ли российский лидер отдать приказ стрелять по кораблям НАТО".

"Государство должно бороться с экстремистскими организациями и теми, кто им симпатизирует и помогает, при этом судебное решение можно оспорить в установленном порядке", заявил Дмитрий Песков, говоря о признании ряда запрещённых в России организаций-иноагентов экстремистскими структурами, передает Радио Маяк.

Теги: Песков Путин

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