Путин посетит церемонию прощания с Зиничевым

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Президент РФ Владимир Путин лично посетит прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым, которое состоится в Москве 10 сентября. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что президент обязательно простится с Зиничевым", — отметил представитель Кремля.

При этом Песков назвал "кощунственными и не соответствующими действительности измышлениями" некоторые версии гибели главы МЧС, которые появились в ряде СМИ. Отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что обстоятельства трагедии абсолютно понятны — есть одна реальная версия, пишет Лайф.

Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.

Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. По данным источника Лайфа, кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой. Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, депутаты Госдумы и сенаторы.

Как сообщили в МЧС, церемония прощания с министром состоится 10 сентября в здании НЦУКС в Москве по адресу ул. Ватутина, д. 1 с 9:00 до 10:30. Похороны Евгения Николаевича пройдут в его родном городе — Санкт-Петербурге.