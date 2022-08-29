Педиатр Самары: в новом учебном году детей ожидает период адаптации после отдыха

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Главный внештатный педиатр Самары, заместитель главного врача Самарской городской клинической поликлиники №15 Светлана Александровна Пыркова об адаптациидетей после отдыха:



- Несмотря на радость от встречи со сверстниками, новые эмоции и впечатления, в новом учебном году детей ожидает период адаптации после отдыха, усталость от смены образа жизни и информационных нагрузок.



Большинство родителей сталкиваются с тем, что дети, начавшие посещать детский сад или школу, тут же подхватывают ОРВИ и могут заболевать практически каждый месяц. В этом случае частые инфекции обусловлены, в первую очередь, тем, что ребенок контактирует с другими детьми – источниками новых вирусов.



Поэтому как родителей, так и врачей-педиатров волнует вопрос: как пережить стресс в начале образовательного процесса, контакт с новой флорой, новые нагрузки и не заболеть?



Наиболее эффективной специфической профилактикой инфекционных заболеваний была, есть и остается вакцинопрофилактика. Детям показаны прививки — в первую очередь, от пневмококка, гемофильной инфекции, гриппа, менингококка, COVID-19, так как они снижают риск развития тяжелых осложнений.



Безусловно, лечение и профилактика заболеваний начинаются с режима дня и диеты. Ближе к концу лета родителям стоит начать чуть-чуть сдвигать распорядок дня и приучать ребенка к режиму, а именно, вставать в определенное время и ложиться спать днем.



Обеспечьте ребенку полноценный ночной сон. Также для малышей и младших школьников необходим дневной сон, а для более старших ребят важно выделять время для семейных обедов или совместных прогулок. Все это поможет вашему ребенку безболезненно перейти на новый режим. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3–7 лет составляет 5,5–6 ч.



Первые недели адаптации сложны, и чем младше ребенок, тем больше ему может понадобиться родительской поддержки, отдыха. Так что нужно больше разгружать ребенка, не требовать от него сразу же идеальной собранности и успешности. Важно, чтобы хотя бы первую неделю ребенок не был чересчур нагружен занятиями.



В начале учебного года также необходимы постоянные прогулки, двигательная активность, физкультура и свободные игры. При благоприятной погоде непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию также рекомендуется организовывать на открытом воздухе, чтобы двигательная активность была оптимальной.



Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок — от 3 до 4 часов. Кроме того, необходима широкая аэрация помещений детского образовательного учреждения, а также при возможности проведение УФО-обработки или использование ультрафиолетовых бактерицидных облучателей – рециркуляторов воздуха (ДЕЗАР).



Вопрос питания не менее важен. Ребенка не стоит заставлять есть насильно. Приучайте его к здоровому разнообразному питанию с включением в рацион достаточного количества фруктов и овощей. Исключите фастфуд, давайте ребенку витаминные комплексы. Важно, чтобы все питание было сбалансированным,чтоб в ежедневном рационе было достаточно белков, углеводов, жиров. Доказано, что именно недостаток жиров приводит к нарушению нервной деятельности, ослаблению иммунитета и провоцирует чувствительность к респираторным заболеваниям.

Фото: минздрав СО