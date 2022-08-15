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Павел Покровский: «Мы всей семьей прошли ревакцинацию»

15 августа 2022 17:24
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В Самарской области продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции.

Член Общественной палаты РФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский: «Мы всей семьей прошли ревакцинацию».

В Самарской области продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день прививки от COVID-19 сделали более 1 миллиона 750 тысяч жителей. 546 тысяч человек защитили свой организм от опасного заболевания, пройдя вакцинацию повторно.

Одним из посетителей прививочного пункта сегодня был член Общественной палаты РФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.

«Мы всей семьей прошли ревакцинацию, — рассказал Павел Александрович. — Я считаю, именно так — соборно — все мы можем поспособствовать тому, что жизнь наша будет продолжаться без ущерба для здоровья. Хочу напомнить, грозные месяцы пандемии прошли для региона относительно спокойно во многом потому, что мы были хорошо к ним готовы. Самарская область входила в число лидеров среди регионов России по количеству привившихся. К сожалению, сейчас уровень ревакцинации недостаточно высокий для достижения коллективного иммунитета к COVID-19, и мы должны это исправить. Призываю всех жителей: друзья, давайте подойдем к этому вопросу сплоченно и грамотно — вакцинируемся и ревакцинируемся».

Регулярная вакцинопрофилактика — мера, необходимая для поддержания коллективного иммунитета к COVID-19. Прививка спустя 6 месяцев после первичной или предыдущей вакцинации, а также после перенесенного заболевания поможет укрепить иммунитет и избежать тяжелого течения заболевания при встрече с инфекцией.

«По истечении 6 месяцев иммунитет к COVID-19 постепенно снижается. Прививка активизирует защитные реакции иммунной системы, стимулирует клетки для выработки антител, — отметила заместитель главного врача областной клинической больницы №2 Наталья Волик. — В Самарской области растет количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. Рекомендуем всем, кто ранее не вакцинировался, это сделать, а тем, кто привился или переболел более полугода назад, — вакцинироваться повторно. Не за горами осенне-зимний период, а с ним и сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Самое время подумать о том, как защитить организм от приближающихся угроз».

Особенно важно это для пожилых людей, людей, имеющих хронические заболевания.

Для повторной вакцинации от новой коронавирусной инфекции можно использовать любую из отечественных вакцин. Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по горячей линии по номеру «122», телефонам поликлиник.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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