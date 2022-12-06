Пациенты самарской поликлиники №3 проходят диспансеризацию в новых условиях

120

Поликлиническое отделение №4 Самарской городской поликлиники №3 обновлено в рамках национального проекта «Здравоохранение». Комплексный ремонт и внедрение принципов бережливого производства позволили создать более комфортные условия для пациентов и медицинского персонала, сократить время ожидания приема, ускорить переход подразделения на электронный документооборот.



Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из приоритетных направлений нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, обновлению медицинской инфраструктуры в городах и сельской местности.



В регионе реализуется проект по внедрению новой модели медицинской организации, основанной на принципах бережливого производства. Они направлены на создание новых условий для оказания медицинской помощи, рациональное использование площадей, благоустройство холлов и кабинетов, сокращение очередей с помощью информатизации и внедрения электронного документооборота. За последние 5 лет к новому стандарту были приведены 17 взрослых и детских поликлиник областной столицы.



«Этот проект реализуется у нас с 2019 года. Сегодня полностью обновлены все педиатрические отделения — на улицах Дачной, Самарской, Молодогвардейской. В этом году впервые внедрили модель бережливой поликлиники во взрослом отделении», — пояснил главный врач Самарской поликлиники №3 Александр Максимов.



В обновленном поликлиническом отделении №4 получают медицинскую помощь более 13 тысяч жителей Ленинского района.



«У нас 9 врачебных участков, — рассказал заведующий отделением Артемий Учителев. — В рамках нацпроекта полностью преобразилась входная зона и холл поликлиники. Появилась открытая регистратура, инфомат, комфортные зоны ожидания приема. Навигационные таблички помогают посетителям ориентироваться в пространстве и самостоятельно выстраивать маршруты своего перемещения. Пациенты с симптомами простуды не встречаются с основным потоком: мы оказываем им помощь в отдельном блоке, который оборудован входом, доступным и для маломобильных пациентов».



«В поликлинике стало очень красиво и уютно. Свежий интерьер, перепланировка прекрасно его изменили. Соответственно, и докторам нашим легче работать в таких условиях», — поделилась жительница Самары Наталья Шаховская.



Как отметил главный врач учреждения Александр Максимов, методы бережливого производства позволили во многих аспектах усовершенствовать процесс организации медицинской помощи, в том числе расширить охват населения диспансеризацией и медицинскими осмотрами.



«В основе концепции бережливого производства — пациентоориентированность. В бережливой поликлинике пациенты могут пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр, углубленное профилактическое консультирование быстро и без очередей, — подчеркнул Александр Борисович. — Рациональная организация этого процесса сокращает время пребывания пациента в поликлинике: чтобы пройти обследование, достаточно посетить отделение дважды. Завершить диспансеризацию и узнать результаты можно уже через 3-4 дня».



Напомним, диспансеризация — простой, доступный и эффективный способ выявления факторов риска и заболеваний на ранних стадиях. Многие патологии сердечно-сосудистой и эндокринной систем, болезни органов дыхания, злокачественные новообразования не беспокоят человека, но в то же время являются причиной сокращения продолжительности жизни. Профилактические мероприятия помогут сохранить здоровье.

Фото: минздрав СО