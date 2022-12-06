Я нашел ошибку
Главные новости:
Фонд президентских грантов открыл прием заявок на участие в главном онлайн-марафоне 2023 года
В регионе реализуется проект по внедрению новой модели медицинской организации, основанной на принципах бережливого производства.
Пациенты самарской поликлиники №3 проходят диспансеризацию в новых условиях
Координационный совет прошёл в преддверии первого съезда "Российского движения детей и молодежи", который стартует уже 17 декабря.
Дмитрий Азаров проводит встречу с представителями Российского движения детей и молодежи
Оба матча стали противостоянием Самары и Тольятти.
В Самаре прошли первые матчи Кубка Самарской области среди мужских команд
Награды финалистам лично вручал глава Тольятти Николай Ренц.
Сотрудники «Т Плюс» отмечены наградами общественного признания «Наши люди-2022»
Произошло столкновение четырех транспортных средств: 2 рейсовых автобуса и 2 легковых автомобиля.
Массовое ДТП в Самаре в районе рынка "Караван"
Победители награждаются сертификатами участников, сертификатами от партнера и сувенирной продукцией министерства спорта Самарской области.
Стартует региональный конкурс любительской спортивной фотографии «Вместе с ГТО»
Выставка организованна Патриаршим советом по культуре и приурочена к 100-летию изъятия храмовых ценностей.
Исторический парк Самары: выставка «100-летие подвига новомучеников и исповедников Российских при изъятии святынь»
Наверх
Самара  -14 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.18
0.41
EUR 65.52
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
«Благородство - 2022»: вторым лауреатом акции от ГУ МЧС СО стал Константин Черпаков
Клявлинец обокрал гостеприимного хозяина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Пациенты самарской поликлиники №3 проходят диспансеризацию в новых условиях

6 декабря 2022 20:05
120
В регионе реализуется проект по внедрению новой модели медицинской организации, основанной на принципах бережливого производства.

Поликлиническое отделение №4 Самарской городской поликлиники №3 обновлено в рамках национального проекта «Здравоохранение». Комплексный ремонт и внедрение принципов бережливого производства позволили создать более комфортные условия для пациентов и медицинского персонала, сократить время ожидания приема, ускорить переход подразделения на электронный документооборот.

Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из приоритетных направлений нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, обновлению медицинской инфраструктуры в городах и сельской местности.

В регионе реализуется проект по внедрению новой модели медицинской организации, основанной на принципах бережливого производства. Они направлены на создание новых условий для оказания медицинской помощи, рациональное использование площадей, благоустройство холлов и кабинетов, сокращение очередей с помощью информатизации и внедрения электронного документооборота. За последние 5 лет к новому стандарту были приведены 17 взрослых и детских поликлиник областной столицы.

 «Этот проект реализуется у нас с 2019 года. Сегодня полностью обновлены все педиатрические отделения — на улицах Дачной, Самарской, Молодогвардейской. В этом году впервые внедрили модель бережливой поликлиники во взрослом отделении», — пояснил главный врач Самарской поликлиники №3 Александр Максимов.

В обновленном поликлиническом отделении №4 получают медицинскую помощь более 13 тысяч жителей Ленинского района.

 «У нас 9 врачебных участков, — рассказал заведующий отделением Артемий Учителев. — В рамках нацпроекта полностью преобразилась входная зона и холл поликлиники. Появилась открытая регистратура, инфомат, комфортные зоны ожидания приема. Навигационные таблички помогают посетителям ориентироваться в пространстве и самостоятельно выстраивать маршруты своего перемещения. Пациенты с симптомами простуды не встречаются с основным потоком: мы оказываем им помощь в отдельном блоке, который оборудован входом, доступным и для маломобильных пациентов».

 «В поликлинике стало очень красиво и уютно. Свежий интерьер, перепланировка прекрасно его изменили. Соответственно, и докторам нашим легче работать в таких условиях», — поделилась жительница Самары Наталья Шаховская.

Как отметил главный врач учреждения Александр Максимов, методы бережливого производства позволили во многих аспектах усовершенствовать процесс организации медицинской помощи, в том числе расширить охват населения диспансеризацией и медицинскими осмотрами.

 «В основе концепции бережливого производства — пациентоориентированность. В бережливой поликлинике пациенты могут пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр, углубленное профилактическое консультирование быстро и без очередей, — подчеркнул Александр Борисович. — Рациональная организация этого процесса сокращает время пребывания пациента в поликлинике: чтобы пройти обследование, достаточно посетить отделение дважды. Завершить диспансеризацию и узнать результаты можно уже через 3-4 дня».

Напомним, диспансеризация — простой, доступный и эффективный способ выявления факторов риска и заболеваний на ранних стадиях. Многие патологии сердечно-сосудистой и эндокринной систем, болезни органов дыхания, злокачественные новообразования не беспокоят человека, но в то же время являются причиной сокращения продолжительности жизни. Профилактические мероприятия помогут сохранить здоровье.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В регионе реализуется проект по внедрению новой модели медицинской организации, основанной на принципах бережливого производства.
6 декабря 2022  20:05
Пациенты самарской поликлиники №3 проходят диспансеризацию в новых условиях
120
«ЛОР-служба Самарской области производит благоприятное впечатление и заслужила позитивной оценки».
6 декабря 2022  17:29
Рабочая группа Национального центра оториноларингологии ФМБА РФ изучала деятельность ЛОР-службы региона
194
Даже нерегулярное употребление спиртного вне зависимости от количества и разновидности напитков может привести к алкогольной зависимости.
6 декабря 2022  14:38
Самарский врач-психиатр-нарколог: «Алкоголизм приводит к полному изменению личности»
227
5 новых мобильных медицинских комплексов поступит в регион
6 декабря 2022  13:52
5 новых мобильных медицинских комплексов поступит в регион
237
Жителей региона приглашают проверить здоровье в рамках диспансеризации
6 декабря 2022  13:48
Жителей региона приглашают проверить здоровье в рамках диспансеризации
259
Как правильно ухаживать за полостью рта
5 декабря 2022  18:34
Как правильно ухаживать за полостью рта
188
На сегодняшний день работы выполнены на 60%.
5 декабря 2022  17:47
В Куйбышевском районе Самары продолжается строительство новой поликлиники
497
Современный томограф позволит получить 128 срезов исследуемого участка, что в два раза больше, чем выполнял предыдущий аппарат. 
5 декабря 2022  17:33
Пациенты Регионального сосудистого центра будут проходить обследования на новом  компьютерном томографе
456
В акции приняли участие сотрудники различных отделений диспансера - врачи, медсестры, санитарки, административные сотрудники.
5 декабря 2022  17:24
Акция «Доноры в белых халатах» состоялась в Самарском областном клиническом кардиодиспансере
386
Такие передвижные медицинские кабинеты помогут в проведении диспансеризации и профилактических осмотров.
5 декабря 2022  15:35
Самарская область получит пять новых мобильных медицинских комплексов
441
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
2208
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
13872
Весь список
В центре внимания
Обсуждались вопросы о радиационном состоянии в Самарской области и обеспечения радиационной безопасности населения.
6 декабря 2022  18:26
Дмитрий Азаров провел заседание общественного совета по экологической безопасности
191
В центре внимания - увеличение выплат детям – сиротам, ветеранам труда, инвалидам боевых действий, новые льготы участникам СВО.
6 декабря 2022  16:55
Увеличение социальных выплат и дополнительная помощь землякам - Дмитрий Азаров провел заседание областного Правительства
224
Названы новые цены на свет в Самаре
6 декабря 2022  11:54
Названы новые цены на свет в Самаре
252
Глава региона обсудил с ними вопросы поддержки семей и вручил им государственные награды.
5 декабря 2022  20:11
«Низкий поклон за воспитание настоящих граждан нашей страны» - Дмитрий Азаров встретился с многодетными матерями региона
617
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем добровольца
5 декабря 2022  13:39
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем добровольца
344
Весь список