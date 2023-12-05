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Пациенты Самарской поликлиники №3 проходят диагностику на новом маммографе

5 декабря 2023 14:24
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Благодаря высокой скорости работы цифрового оборудования повысилась доступность исследования для пациентов.

Аппарат поставлен по национальному проекту «Здравоохранение». За 2 месяца исследования на нем прошли свыше 700 жительниц Самары.

 Благодаря высокой скорости работы цифрового оборудования повысилась доступность исследования для пациентов.

 «Сократилось время ожидания. Ежедневно маммографию проходят вдвое больше женщин — в рамках диспансеризации или по направлению лечащего врача, — рассказала заведующая рентгенологическим отделением поликлиники Арина Дорошенко. — Аппарат удобен в эксплуатации, надежен и обладает высокой разрешающей способностью».

Результаты исследований сохраняются в цифровом формате.

 «Качество цифровой диагностики в разы выше снимков, которые мы получали, работая на прежнем оборудовании. При выявлении признаков новообразований пациенты направляются на уточняющую диагностику. Доступ к снимкам открыт для нас на протяжении всего времени динамического наблюдения. При необходимости можем направить снимки в другое лечебное учреждение для проведения телемедицинской консультации».

Напомним, женщинам в возрасте старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию каждые два года, а при генетической предрасположенности к онкопатологии — ежегодно. Для проведения современной диагностики и выявления заболеваний на ранней стадии учреждения первичного звена здравоохранения оснащаются современным оборудованием.

Всего до конца года в подразделения первичного звена региона поступит более 550 единиц медицинского оборудования, в том числе тяжелая техника.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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