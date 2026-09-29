В Госдуме сообщили об отсутствии планов проведения новой мобилизации в России

В России не планируют проведение дополнительной мобилизации, несмотря на заявления украинской стороны. Об этом 29 сентября сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский под это дело хочет денег опять стрельнуть у Запада. Говорит, что в России скрытая мобилизация, дескать, дайте денег. Конец фразы. Ничего такого не планируется. Пока хватает того состава Вооруженных сил, который есть, резервы у нас также есть», — заявил Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

Депутат подчеркнул, что на фоне распространения недостоверной информации о действиях России европейские страны, напротив, наращивают собственный военный потенциал. Колесник отметил, что Европа увеличивает штатную численность своих армий, готовясь к противостоянию с Москвой.