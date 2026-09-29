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Октябрь на севере Приволжья, Урала и Сибири будет теплее нормы

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Октябрь на севере Приволжья, Урала и Сибири будет теплее нормы

В октябре температура на градус выше нормы прогнозируется в Северо-Западном федеральном округе, на севере Приволжья, Урала, Сибири и северо-западе Якутии. Об аномальной погоде часть россиян предупредили на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в вышеуказанных регионах среднемесячная температура на один градус превысит многолетние значения, а в остальных регионах страны останется в пределах нормы, пишет Лента.

Что касается осадков в октябре, их количество в большей части России окажется около среднего многолетнего значения. «Осадков выпадет больше нормы в Мурманской, Архангельской и Магаданской областях, в Карелии, Республике Коми, в Краснодарском крае, Ставропольском крае, республиках Северного Кавказа, на севере Ямало-Ненецкого автономного округа, на западе Таймыра, на охотском побережье Хабаровского края, на юге Камчатского края и на Сахалине», — поделились информацией специалисты.

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