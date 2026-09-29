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Сборы крупяных агрокультур в России упадут в 2026 году

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Сборы крупяных агрокультур в России упадут в 2026 году

Сборы ключевых крупяных агрокультур в России по итогам 2026 года упадут в сравнении с показателями за 2025-й. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз аналитиков отраслевой компании «ПроЗерно».

Урожай гречихи в этом году ожидается на уровне 794 тысяч тонн. Для сравнения, сборы этой агрокультуры в 2025-м оценивались в 926 тысяч. Урожай риса, согласно прогнозу экспертов, упадет примерно в полтора раза — с 1,235 миллиона до 833 тысяч тонн. Сборы проса, в свою очередь, просядут в 1,47 раза — с 352 тысяч до 240 тысяч тонн.

Одной из главных причин мрачного прогноза глава «ПроЗерно» Владимир Петриченко назвал внушительное сокращение посевных площадей. Так, посевы гречихи в этом году заняли 708 тысяч гектаров против 751 тысячи в 2025 году, риса — 146 тысяч против 201 тысячи гектаров, а проса — 160 тысяч против 244 тысяч гектаров.

К середине сентября, отмечала глава Минсельхоза Оксана Лут, российские аграрии собрали в общей сложности 120 миллионов тонн зерна. Подавляющую часть урожая пришлась на пшеницу — более 90 миллионов тонн, уточнила она. Если в середине июля уборка, по словам профильного министра, шла с отставанием, то к началу осени ситуация улучшилась.

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