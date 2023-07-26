Пациенты  с вирусными гепатитами и циррозом печени получают помощь в специализированном центре в Самаре

90

С марта этого года на базе Самарской городской больницы № 10 работает областной гепатологический центр. Здесь специализированную помощь получают пациенты с вирусными гепатитами и циррозом печени вирусной этиологии или с подозрением на них.

Специалисты центра координируют работу всей службы помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. В случае выявления гепатита С пациенту необходимо обращаться к врачу-инфекционисту по месту жительства. При необходимости его направят для диагностики и определения тактики лечения в гепатологический центр.

«В гепатологическом центре проводится прием пациентов по направлениям из поликлиник с установленным или предварительным диагнозом «хронический вирусный гепатит» или «цирроз печени вирусной этиологии». С начала работы центра специалисты оказали помощь около 2000 пациентов. Мы проводим весь спектр необходимых обследований – анализы, УЗИ брюшной полости, ФГДС при подозрении на цирроз печени и другие обследования», — рассказал главный врач Самарской городской больницы № 10 Дмитрий Лисица.

В регионе работает экспертный совет, который осуществляет отбор пациентов для проведения специальной противовирусной терапии.

«На протяжении уже нескольких лет из регионального бюджета выделяются средства на лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом C. В этом году, включая дополнительное финансирование, всего из областного бюджета выделено более 90 млн рублей. Также лечим пациентов за счёт средств обязательного медицинского страхования. Это позволяет в год обеспечить специфической противовирусной терапией более 500 пациентов с продвинутыми стадиями фиброза печени. Курс лечения проводится дорогостоящими современными препаратами и составляет три месяца. Сегодня мы отмечаем высокую эффективность такой терапии. Но важно, чтобы наши пациенты не только принимали лекарства, которые назначил врач, но и вели здоровый образ жизни — правильно питались и отказались от всех вредных привычек – курения и алкоголя, которые губят печень также агрессивно, как вирус гепатита», – отметил руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко.

Фото: ru.freepik.com