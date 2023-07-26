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На базе Самарской  городской больницы № 10 работает областной гепатологический центр.
Пациенты  с вирусными гепатитами и циррозом печени получают помощь в специализированном центре в Самаре
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Пациенты  с вирусными гепатитами и циррозом печени получают помощь в специализированном центре в Самаре

26 июля 2023 16:15
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На базе Самарской  городской больницы № 10 работает областной гепатологический центр.

С  марта этого года  на базе Самарской  городской больницы № 10 работает областной гепатологический центр. Здесь  специализированную  помощь получают  пациенты  с вирусными гепатитами и циррозом печени вирусной этиологии или с подозрением на них.

Специалисты центра координируют работу всей службы помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. В случае выявления гепатита С пациенту необходимо обращаться к врачу-инфекционисту по месту жительства. При необходимости его  направят для диагностики и определения тактики лечения в гепатологический центр.

«В гепатологическом центре проводится прием  пациентов по направлениям из поликлиник с установленным или предварительным диагнозом «хронический вирусный гепатит» или «цирроз печени вирусной этиологии». С начала работы центра специалисты оказали помощь около 2000 пациентов.  Мы проводим весь спектр необходимых обследований – анализы,  УЗИ брюшной полости, ФГДС при подозрении на цирроз печени и другие обследования», — рассказал главный врач Самарской городской больницы № 10 Дмитрий Лисица.

В регионе работает экспертный совет, который осуществляет отбор пациентов для проведения специальной противовирусной терапии.

«На протяжении уже нескольких лет  из регионального бюджета выделяются  средства  на лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом C. В этом году, включая дополнительное финансирование, всего из областного бюджета выделено более 90 млн рублей. Также лечим пациентов за счёт средств обязательного медицинского страхования.  Это позволяет в год  обеспечить   специфической противовирусной терапией  более 500  пациентов с продвинутыми стадиями фиброза печени. Курс лечения проводится  дорогостоящими  современными препаратами и  составляет три месяца. Сегодня  мы  отмечаем высокую  эффективность  такой терапии. Но важно, чтобы наши пациенты не только принимали лекарства, которые назначил врач, но и   вели здоровый образ жизни —  правильно питались и отказались  от всех вредных привычек – курения и алкоголя, которые  губят печень также агрессивно,  как вирус гепатита»,  – отметил руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко.

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
На базе Самарской  городской больницы № 10 работает областной гепатологический центр.
26 июля 2023  16:15
Пациенты  с вирусными гепатитами и циррозом печени получают помощь в специализированном центре в Самаре
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