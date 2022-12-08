Пациенты Чапаевской больницы проходят ЭКГ-мониторинг на новом современном оборудовании

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Врачи Чапаевской центральной городской больницы эффективно применяют возможности оборудования, поставленного в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. Новые аппараты холтеровского мониторирования сердечного ритма помогают специалистам точно выявлять нарушения в работе сердца. В этом году по результатам обследований ишемические и аритмические нарушения были выявлены у 86 пациентов.



«Мы получили пять новых телеметрических регистраторов для электрокардиографического мониторинга. Специалисты отмечают высокую точность этого оборудования. Кроме того, аппараты очень компактны и потому удобны для пациентов, — отметил главный врач Чапаевской больницы Николай Юрицин. — Наиболее активно мы работаем с группой риска — лицами старшего возраста, многие из которых имеют диагностированные сердечно-сосудистые заболевания. Холтеровское мониторирование позволяет оценивать эффективность лекарственной терапии и контролировать состояние пациентов в рамках диспансерного наблюдения, чтобы в случае развития осложнений оперативнее на них реагировать. В целях снижения рисков развития осложнений людям с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать все рекомендации лечащего врача, своевременно проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры».



Во время холтеровского мониторирования сердечного ритма ведется непрерывная запись электрокардиограммы. Этот метод позволяет своевременно выявить сердечно-сосудистые заболевания и провести дифференциальную диагностику.



«Холтеровское мониторирование — очень информативное и комфортное для пациента исследование. Оно представляет собой регистрацию электрической активности сердца в течение 24, 48, 72 часов и более продолжительного периода, — пояснил заведующий отделением лучевой и функциональной диагностики Чапаевской больницы Виктор Жигулев. — Методика проведения процедуры проста: на груди пациента размещаются электроды, небольшое регистрирующее устройство крепится через плечо в специальной сумке или к поясу на ремень. После окончания процедуры данные обрабатываются программой для автоматической расшифровки, врач оценивает результат, и уже на следующий день пациенту выдается заключение. Таким образом мы видим, как изменяется частота сердечных сокращений ночью и днём, а также в зависимости от других факторов».



По результатам исследования выделяются синдромы, сгруппированные из информации об электрической активности сердца. К ним относят угрожающие жизни нарушения ритма, блокады проведения импульса на различных уровнях, экстрасистолии, тахикардии и брадикардии, фибрилляции, ишемия миокарда и другие. Затем пациенты маршрутизируются в специализированные учреждения для консультации, что позволяет предотвратить развитие опасных осложнений в будущем.





Фото: минздрав СО