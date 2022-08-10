Оперативный штаб СО: ввиду роста заболеваемости коронавирусом необходимо нарастить темпы вакцинации и ревакцинации населения

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В среду, 10 августа, состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Были обсуждены вопросы готовности системы здравоохранения и рекомендации врачей в текущей ситуации.

«Последние две недели наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрировано 359 случаев, сутками ранее – 458. Это достаточно много, и, хотя медики говорят, что тяжесть течения заболевания существенно ниже, чем в первые волны коронавируса, тем не менее недооценивать опасность вируса для здоровья, особенно в долгосрочном периоде, не следует. По-прежнему у людей, перенесших СОVID-19, обостряются хронические заболевания, по-прежнему наблюдаются проблемы со свертываемостью крови, что может привести к инсультам, инфарктам», - отметил председатель регионального Правительства в начале заседания.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Шерстнева доложила о тенденциях развития эпидемиологической ситуации в регионе. Рост заболеваемости продолжается четвертую неделю и отмечается на всех территориях региона с различной интенсивностью, преобладают варианты омикрона, которые отличаются высокой заразностью, но в то же время более легким течением болезни. Более половины всех случаев приходится на Самару и Тольятти. Среднеобластной показатель заболеваемости превышен на 8 территориях - Новокуйбышевск, Отрадный, Самара, Богатовский, Исаклинский, Елховский, Камышлинский, Красноармейский районы. Увеличение числа заболевших отмечается во всех возрастных группах, однако наибольшее фиксируется среди детей до 1 года и среди людей старше 65 лет. Охват тестированием обеспечивается с учетом интенсивности эпидпроцесса, который в настоящее время оценивается как средний, в Самарской области регламентируемый уровень охвата тестированием превышен.

На протяжении трех последних недель в рост пошла и заболеваемость ОРВИ. Число заболевших внебольничной пневмонией несколько снижается.

Как подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в начале лета было обеспечено активной вакцинацией, проведенной в зимний период. Сейчас ее темпы снизились, что создает значительные риски новой волны коронавируса в преддверии осени. Несмотря на то, что в большинстве случаев у пациентов наблюдается легкое течение болезни, увеличивается число пациентов с пневмонией и тяжелым течением коронавируса без пневмонии, которым требуется госпитализация. В связи с этим на прошлой неделе было принято решение возобновить работу ряда госпиталей. Сейчас развернуто 530 коек на базе 6 больниц, свободно 20%. В медицинских организациях сформирован необходимый запас лекарственных препаратов, тем не менее медики проводят расчеты на случай резкого роста числа больных и готовят запрос в Минздрав РФ.

Министр подчеркнул, что вакцинация – это главный инструмент сдерживания заболеваемости: «К сожалению, темпы вакцинации у нас растут, когда в рост идет инфекция. Коллективный же иммунитет работает тогда, когда не менее 80% жителей либо вакциницировались не ранее шести месяцев назад, либо переболели в эти сроки. Процент повторной вакцинации в регионе низкий - чуть более 38%. Если смотреть в общей сложности эти компоненты, то коллективный иммунитет в области сейчас 10,8%. Необходимо наращивать темпы вакцинации». Все методики отработаны: медицинское звено готово развернуть круглосуточные пункты, мобильные пункты, провести по заявкам вакцинацию в трудовых коллективах.

По итогам штаба принято решение поддерживать необходимый уровень тестирования, что позволит выявлять заболевших, рекомендовать жителям соблюдать масочный режим в общественных местах, в местах массового скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы, учебы). Особенно важна эта рекомендация для категорий риска (пожилых людей, с хроническими заболеваниями). Также маски необходимо надевать в учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов и медицинских организациях. Продолжится соблюдение режима дезинфекции в местах массового пребывания людей, на объектах транспорта.

«Сегодня на заседании штаба мы с коллегами пришли к выводу, что необходимо активизировать прививочную кампанию. Хочу призвать всех граждан пройти вакцинацию. Необходимо проверить, когда вы делали последнюю прививку. Если после второго этапа вакцины прошло более полугода, необходимо снова прийти в прививочный кабинет. Берегите свое здоровье, защитите себя и своих близких!» - отметил Виктор Кудряшов.