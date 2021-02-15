Оперативный штаб СО: для повышения доступности вакцинации задействуют мобильные комплексы

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В понедельник, 15 февраля, состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова провел заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. Традиционно штаб прошел в формате видеоконференцсвязи, дистанционно в нем приняли участие главы министерств и ведомств, городских округов и муниципальных районов области.

За шестую неделю в области зарегистрировано в общей сложности 2100 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки выявлено 297 случаев, большинство из них в Самаре (99) и в Тольятти (92). Показатель заболеваемости за 15 февраля составил 9,32 на 100 тысяч населения (по РФ – 9,68). За период с 1 сентября прошлого года по Самарской области показатель количества заболевших на 100 тысяч населения составляет 1141,74. В 4 городских округах и 16 муниципальных районах данный показатель превышает среднеобластное значение.

Охват тестированием за неделю составил 240,7 на 100 тыс. населения, это соответствует нормативу.

За неделю заболеваемость коронавирусом снизилась в пяти возрастных группах: до 1 года – на 16%, 1-6 лет – на 20,5%, 7-14 лет – на 21,3%, 18-24 – на 12%, 65+ — на 9,6%. Среди подростков 15-17 лет – повысилась на 36,9%, в возрастной группе 50-64 года – на 13,4%. Заболеваемость среди людей 30-49 лет осталась на уровне прошлой недели.

Внебольничной пневмонией болеть стали реже — по сравнению с предыдущей неделей на 4,6%, заболеваемость ОРВИ – на прежнем уровне. При этом в ходе мониторинга циркуляции вирусов выявляются вирусы негриппозной этиологии, эпидпорог по ОРВИ в области превышен на 8% за счет лиц старше 15 лет.

Зампред областного правительства поручил областному министерству образования провести анализ заболеваемости среди учащихся, выявить, есть ли системность в показателях. Также особое внимание нужно направить на предприятия торговли – как отметила глава областного Роспотребнадзора, среди работников этой сферы все чаще фиксируются случаи коронавируса. Сохраняется необходимость в усиленном контроле соблюдения санитарных норм и правил в общественных местах, транспорте, в повышенном внимании к профилактическим мерам. Кроме того, в преддверии праздничных дат усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер на предприятиях общественного питания.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян отметил стабильное соотношение числа амбулаторных пациентов и тех, кому требуется госпитализация в стационары: порядка 17,5 и 4,2 тысяч соответственно. Это позволяет продолжать перевод части коечного фонда в штатный режим, завершить работы планируется к 1 марта.

12 февраля область получила 23300 доз вакцины ГамКовидВак, 23 февраля ожидается очередная поставка – 24100 доз, еще 22 тысячи доз должны быть поставлены к концу февраля.

Вакцинация проводится в 58 государственных лечебных учреждениях. На их базе открыты 138 прививочных пунктов. К настоящему времени привились более 64 тысяч граждан, из них почти 13 тысяч получили обе части препарата.

Активно ведут работу по вакцинации в Пестравской, Шигонской, Кошкинской, Кинель-Черкасской центральных районных больницах. В поликлиниках Самары, Тольятти, Волжской ЦРБ, Похвистневской ЦБГиР поставки вакцины расходуются быстро.

Чтобы повысить охват и доступность вакцинации на удаленных территориях области, по поручению областного оперштаба минздрав проработает вопрос о закупке дополнительных мобильных комплексов. Также поручено рассмотреть возможность задействовать в прививочной кампании уже имеющиеся мобильные комплексы.

В завершение заседания штаба руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов доложил о правоприменительной практике в отношении нарушителей ограничительных мер. Так, за прошедшую неделю на объектах с массовым пребыванием людей проводились рейды, по материалам проверок за нарушения санитарно-эпидемиологических норм было составлено 1409 протоколов, из них 29 – на юридических лиц. Особое внимание контрольным мероприятиям нужно уделять в тех районах, где показатель заболеваемости на 100 тысяч населения значительно превышает среднеобластной.

Александр Фетисов особо подчеркнул ответственность глав районов за контроль эпидситуации на своих территориях: повышенные показатели заболеваемости — свидетельство того, что он ослаблен. «Значит, руководители не анализируют, не сравнивают качество проверок. Мы говорим о системной работе в этом направлении. Это и люди чувствуют! Бездействие приводит к тому, что люди заболевают, а некоторые заболевают очень тяжело. Это не просто слова. Нет более важной задачи, чем сохранение жизни и здоровья людей. Еще раз ориентирую вас на работу, связанную с профилактикой, чтобы обратной стороной стабилизации, о которой мы говорили в начале заседания, не стала самоуспокоенность», передает пресс-служба облправительства.