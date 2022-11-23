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Около 8700 выездов к пациентам на новом автотранспорте совершили специалисты Кинель-Черкасской больницы

23 ноября 2022 17:39
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В Кинель-Черкасском районе работают 11 новых автомобилей для оказания медицинской помощи.

В Кинель-Черкасском районе работают 11 новых автомобилей для оказания медицинской помощи, приобретенные в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. 4 из них пополнили автопарк районной больницы в этом году. Новый транспорт обеспечивает высокую скорость доставки специалистов к пациентам, маломобильных граждан и людей старшего возраста на обследования.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, развитию первичной медико-санитарной помощи, оснащению медучреждений современным оборудованием и автотранспортом. В этом году в медучреждения поступит 141 единица автотранспорта.

Как отметил главный врач Кинель-Черкасской больницы Дмитрий Прибытков, масштабное обновление автопарка учреждения началось в 2021 году.

 «В прошлом году мы также получили 7 легковых автомобилей: 2 машины марки "Лада Ларгус", 2 — "Лада Гранта" — и 3 автомобиля на базе "Нива". Все они также поставлены в рамках модернизации первичного звена здравоохранения, — пояснил Дмитрий Леонидович. — Автотранспорт активно используется для оказания медицинской помощи на дому. Они задействованы в работе офисов врачей общей практики в поселках Подгорный и Садгород, в селе Кабановка, один автомобиль закреплен за Тимашевской врачебной амбулаторией, — крупным подразделением, где получают медпомощь около 4300 человек».

Другие машины используются для организации выездной работы специалистов в селе Кинель-Черкассы.

 «Благодаря пополнению автопарка нам удалось увеличить количество выездных бригад неотложной помощи: сейчас их всего 6 — 3 врачебные и 3 фельдшерские, — и значительно сократить время, которое затрачивается на дорогу до пациента. В этом году выездные бригады выполнили в общей сложности почти 7 тысяч выездов для оказания помощи взрослому населению и около 1 700 выездов к детям», — сообщил Дмитрий Прибытков.

Также автомобили используются для доставки маломобильных граждан и лиц старшего возраста для прохождения профилактических обследований, вакцинации, консультации узких специалистов, а также по экстренным показаниям для стационарного лечения. С помощью них специалисты транспортируют биоматериалы в лабораторию и доставляют пациентам лекарства.

«В основном мы доставляем лекарственные препараты пациентам с новой коронавирусной инфекцией, которые находятся на амбулаторном лечении. В этом году медработники выполнили более 1200 таких выездов», — пояснил Дмитрий Леонидович.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
В Кинель-Черкасском районе работают 11 новых автомобилей для оказания медицинской помощи.
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