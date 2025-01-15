Около 14000 исследований провели пациентам Самарской поликлиники №14 на новом оборудовании

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Современные флюорограф и рентген-аппарат поступили в Самарскую городскую консультативно-диагностическую поликлинику №14 в рамках национального проекта «Здравоохранение». За полгода работы на новом оборудовании специалисты провели около 14000 рентгенологических исследований.

«Современное цифровое оборудование позволяет сократить время приема, избавляет от необходимости проявления пленок и обеспечивает высокую четкость изображений. Кроме того, аппараты позволяют значительно снизить дозу облучения пациента, а также проводить ирригоскопию желудка для уточнения диагноза. Обеспечение медучреждений современным диагностическим оборудованием позволяет выявлять заболевания на ранней стадии и вовремя начинать лечение», - рассказывает заведующий консультативным отделением Александр Демидов.

Также специалисты отмечают возможность хранить полученные результаты исследования в информационной системе . Это позволяет в случае необходимости провести телемедицинскую консультацию с коллегами из областных медучреждений. Детям рентгенологические исследования проводят по показаниям в утренние часы работы отделения.

Отметим, что по данным ВЦИОМ, национальный проект "Здравоохранение" стал одним из самых узнаваемых среди россиян, о нем знает 74% жителей страны. С этого года работа по развитию системы здравоохранения продолжится в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В рамках нацпроекта в 2025 году в учреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО