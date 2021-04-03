"Одно и то же": Мясников развеял мифы о бюджетных аналогах лекарств

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, стоит ли опасаться негативных эффектов от бюджетных аналогов лекарственных препаратов, передает РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что предрассудки, связанные с аналогами препаратов (дженериками), совершенно необоснованные.

"Дженерик не должен отличаться от лекарства, которое выпускалось брендированным именем, ни побочными, ни положительными действиями. Это по определению одно и то же!" — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Врачи часто выписывают более дешевые аналоги, чтобы пациент точно принимал лекарство и не отказывался от него из-за дороговизны.

Фото: pixabay