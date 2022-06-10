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Новым главным врачом больницы имени Пирогова назначен  Анатолий Титов

10 июня 2022 15:32
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Более 23 лет Анатолий Титов проработал в Самарской больнице им. Пирогова.

10 июня министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян представил коллективу Самарской городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова нового руководителя. Главным врачом назначен  Анатолий Титов, который до этого возглавлял Самарскую медико-санитарную часть № 5 Кировского района.

Анатолий Николаевич окончил Самарский государственный медицинский университет в 1996 году по специальности «Лечебное дело». Врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук.

Более 23 лет Анатолий Титов проработал в Самарской больнице им. Пирогова: врач-интерн, врач-хирург, заведующий отделением – врач- хирург, заместитель главного врача по хирургии, по медицинской части. А затем почти два с половиной года возглавлял Самарскую медико-санитарную часть № 5 Кировского района, был врачом-хирургом хирургического отделения стационара.

Стаж работы в здравоохранении Анатолия Титова составляет более 28 лет, стаж руководящей работы — свыше 11 лет.

Представляя коллегу и руководителя трудовому коллективу, Армен Бенян подчеркнул: «Самарская городская больница имени Пирогова – одна из ключевых больниц региона. Первая задача, которая стоит перед руководителем – работать с коллективом, с каждым сотрудником, который на своем рабочем месте тоже является организатором здравоохранения. И от того, как будет организована работа каждого участника лечебного процесса, от взаимного уважения в коллективе и уважения к пациентам будет зависеть конечный результат деятельности всего учреждения. Должны неукоснительно соблюдаться интересы двух категорий – пациентов и специалистов. Задачи, которые я ставлю, заключаются в создании и укреплении пациентоориентированного и специалистоориентированного здравоохранения. И это должно стать главной задачей всех руководителей наших учреждений».

Министр обратился к ветеранам больницы с просьбой оказать поддержку новому руководителю лечебного учреждения, а также пожелал Анатолию Николаевичу продуктивной работы во благо населения Самарской области и сотрудников городской клинической больницы им. Пирогова.

«Искренне рад, что вернулся в свой родной коллектив, — отметил Анатолий Титов в своем выступлении. – Я настроен на позитивный результат, основанный на выстраивании эффективных взаимоотношений в коллективе, взаимном доверии и дружелюбии. Мы будем поддерживать доброжелательное, профессиональное, чуткое отношение к пациентам, больным. Со своей стороны приложу все усилия, чтобы больница развивалась, процветала и верно служила здравоохранению Самарской области».

 

Фото:  минздрав СО

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