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Новый этап развития системы среднего профессионального образования: в Самаре создадут кластер «Клиническая и профилактическая медицина»

22 мая 2025 18:34
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Кластер «Клиническая и профилактическая медицина» будет реализован на базе Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной.

В Правительстве Самарской области состоялась церемония подписания соглашения о партнёрстве в целях создания образовательного кластера «Клиническая и профилактическая медицина» в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет». Это стало возможным благодаря поддержке губернатора региона Вячеслава Федорищева.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, министр образования Виктор Акопьян, директор Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной Надежда Ярочкина, главные врачи медучреждений региона и социальные партнеры колледжа.

Цель создания кластера – построение системы долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между профессиональными образовательными и медицинскими организациями, включающего обмен ресурсами, знаниями и возможностями для достижения совершенствования системы подготовки специалистов среднего звена для учреждений здравоохранения Самарской области под запросы работодателей и текущие нужды отрасли.

Кластер «Клиническая и профилактическая медицина» будет реализован на базе Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной. В него входят 5 учреждений здравоохранения:

Самарский областной клинический онкологический диспансер
Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина
Самарская областная клиническая офтальмологическая больница имени Т.И. Ерошевского
Тольяттинская городская клиническая больница №5
Самарская областная клиническая станция переливания крови.

В рамках кластера будет поставлено 1182 единицы оборудования и мебели, создано 12 зон на площади 495,4 кв.м. по следующим видам работ:

оказание акушерско-гинекологической помощи
оказание сестринской помощи в педиатрии
оказание профессионального медицинского ухода
оказание неотложной медицинской помощи
лечебно-диагностическая деятельность
оказание сестринской помощи в хирургии и тд.

В 2026 году в рамках кластера среднего профессионального образования на базе медицинского колледжа будет создан учебно-производственный комплекс.

"Вячеславом Андреевичем уделяется большое внимание созданию условий и привлечению кадров в систему здравоохранения, чтобы обеспечить нашу с вами безопасность и сохранить здоровье, увеличив продолжительность жизни. Это является главной задачей, которую поставил Президент России Владимир Владимирович Путин", - отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

 

Фото:    минздрав СО

Теги: Акценты Медицина Самара

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