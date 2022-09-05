Неудачно разрезало арбуз: в Подмосковье врачи прооперировали подростка

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В Московской области врачи прооперировали подростка, который при попытке разделать арбуз почти отрезал себе палец. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщила пресс-служба регионального Минздрава, пишут "Известия".

16-летний подросток поступил в приемное отделение Луховицкой больницы с травмой пальца левой руки. В ходе диагностики специалисты выявили повреждение сухожилия третьего пальца левой кисти. Подросток резал арбуз, и у него соскочил нож, что и привело к травме, пишет агентство городских новостей «Москва».

Врачи прооперировали пациента, подвижность пальцев восстановлена.

Как рассказал заведующий отделением травматологии больницы Ренат Абдулаев, медики наложили шов на сухожилие глубокого сгибателя третьего пальца левой кисти. Теперь молодому человеку предстоит курс реабилитации, который позволит полностью восстановить поврежденное сухожилие и мышцы.

Абдулаев добавил, что благодаря своевременному обращению пациента за медицинской помощью удалось избежать тяжелых последствий, мальчик уже выписан, сообщает телеканал «360».

Фото: ru.freepik.com