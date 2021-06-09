Названа самая вредная рыба

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Рыбу обычно ценят за полезные жиры и другие элементы, необходимые для человеческого здоровья, но существуют такие сорта, от которых лучше держаться подальше. Или, во всяком случае, есть не так часто, как хотелось бы. Можно ли есть рыбу каждый день, кому она противопоказана вообще и правда ли, что она накапливает ртуть, рассказывает диетолог Галина Барташевич.

В том, что рыба — своеобразная губка, впитывающая в себя всё подряд, а потом отдающая эти «богатства» человеку, который ее съел, нет заговора защитников животных. По данным Всемирной организации здравоохранения, в семьях, живущих рыбной ловлей, до 17 детей из тысячи страдают от когнитивных нарушений из-за употребления рыбы, содержащей ртуть.

Свою лепту в рыбную статистику вносит и Роспотребнадзор. По данным ведомства, в 2019 году по физико-химическим показателям требованиям не соответствовали 3,78% рыбной продукции России. В 2020 году эта цифра выросла до 5,4%. Токсичные элементы (тяжелые металлы и мышьяк) есть во всех видах рыбы и морепродуктов. И чем шире шагает прогресс, тем больше химии. Чаще всего в рыбе находят такие тяжелые металлы, как свинец, кадмий и ртуть.

Часто рыба и моллюски накапливают ртуть в форме высокотоксичного органического соединения — метилртути. Она образуется в результате метаболизма водных микроорганизмов, далее ее поглощают водоросли, которые едят рыбы и другие животные, стоящие выше в пищевой цепи. Это приводит к накоплению в жировой ткани рыб органической ртути. Чем дольше живет рыба, тем больше ртути может накопить.

— К сожалению, учитывая промышленность, морская вода за счет нефтяных пятен и продуктов человеческой жизнедеятельности богата ртутью, солями тяжелых металлов, свинцом, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — И всё это накапливается в морепродуктах, больше всего — в моллюсках. Если съесть такие продукты, могут появиться тошнота, боли в животе и головные боли. Все мы знаем истории о затонувших танкерах, да и экологическую обстановку не везде можно назвать идеальной. Все эти факторы могут сказаться на том, что в рыбе будет повышенное количество свинца, а это удар по печени и остальному организму. Если выбирать между крупной или мелкой рыбой, то лучше взять мелкую — она не успела накопить в себе экологическую грязь.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.

По словам специалиста, наиболее опасными из-за ртути и других вредных веществ считаются треска, тунец, королевская макрель, кафельник, рыба-меч, королевская скумбрия, атлантический большеголов и рувета.

Кроме того, так как морепродукты относятся к сильным аллергенам, блюда из рыбы могут спровоцировать реакцию гиперчувствительности. Жирные сорта эксперт советует употреблять умеренно, особенно пациентам с проблемами ЖКТ, поджелудочной железы и нарушениями сердечно-сосудистой системы, пишет 63.ру.