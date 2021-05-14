Назначены новые главврачи Волжской ЦРБ и Самарской городской больницы №10

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Сегодня министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян представил коллективам Волжской центральной районной больницы и Самарской городской больницы № 10 новых руководителей.

С 14 мая на должность главного врача Волжской центральной районной больницы назначен Сергей Николаевич Братко, работавший до этого заместителем главного врача по организационно-методической работе, по медицинской части Самарской городской поликлиники № 13 Железнодорожного района. Его стаж работы в здравоохранении – более 20 лет, из них 10 – на руководящих должностях. Кандидат медицинских наук, доцент военной эпидемиологии и военной гигиены.

Сергей Николаевич начинал свою трудовую деятельность санитаром, затем окончил Самарский военно-медицинский институт, Московский институт права. Работал заместителем главного врача по организационно-методической работе Самарской городской клинической больницы № 8, проходил службу в уголовно-исполнительной системе РФ, доцент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией СамГМУ.

На должность главного врача Самарской городской больницы №10 назначен Дмитрий Николаевич Лисица, работавший до этого главным врачом ЦРБ Волжского района.

Дмитрий Лисица окончил Самарский государственный медицинский университет и Самарскую академию государственного и муниципального управления. Стаж работы в системе здравоохранения – более 20 лет, из них более 18 – на руководящих должностях. Доктор медицинских наук.

Начинал трудовой путь медбратом и фельдшером на Самарской станции скорой медицинской помощи, затем был врачом общей практики в Самаре, заместителем главного врача городской поликлиники №8 Ленинского района Самары, главным врачом санатория «Циолковский», главным врачом Нефтегорской центральной районной больницы, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО