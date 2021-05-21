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Инициатива Дмитрия Азарова об ускоренном софинансировании строительства детской инфекционной больницы поддержана Правительством РФ.
Нашему региону увеличена федеральная поддержка на реконструкцию «Самарской областной детской инфекционной больницы»
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Нашему региону увеличена федеральная поддержка на реконструкцию «Самарской областной детской инфекционной больницы»

21 мая 2021 14:30
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Инициатива Дмитрия Азарова об ускоренном софинансировании строительства детской инфекционной больницы поддержана Правительством РФ.

Правительство России утвердило выделение регионам дополнительных средств из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

«В ходе отчёта о деятельности Правительства в Государственной Думе я говорил о том, что в каждом регионе люди должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь. Мы ускорим строительство современных клиник, центров и других учреждений в различных регионах России. В том числе – детских и онкологических больниц в Калининградской, Самарской, Ульяновской, Ярославской, Смоленской и Пензенской областях, в республиках Коми и Тыва и Забайкальском крае. Для этого перераспределим свыше 1,8 млрд рублей, которые уже предусмотрены в трёхлетнем бюджете», – подчеркнул Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Этим решением нашему региону существенно увеличена федеральная поддержка на реконструкцию ГБУЗ «Самарская областная детская инфекционная больница». Также удовлетворено ходатайство Главы региона о выделении средств уже в этом году, поскольку ранее финансирование из бюджета страны было запланировано только на 2022 и 2023 годы.

Вместо ранее запланированных 65,6 млн рублей в 2022 году уже в этом региону будет выделено 147,4 млн рублей. При этом 446 и 560,7 миллионов рублей Самарская область получит в последующие два года соответственно.

Губернатор Дмитрий Азаров уделяет приоритетное внимание развитию системы здравоохранения региона.

В Самарской области подготовлена пилотная программа комплексной модернизации первичного звена регионального здравоохранения до 2025 года.

«Уже в ближайшие три года на её финансирование планируется выделить 7,5 миллиардов рублей. Программа включает в себя строительство, реконструкцию медучреждений, оснащение их оборудованием, обновление транспортного парка, укомплектование кадрами», – подчеркнул Дмитрий Азаров во время оглашения Послания.

Приоритетом останется и борьба с вирусными инфекциями. Уже в этом году завершится возведение нового инфекционного корпуса во второй Сызранской больнице, летом откроются новые корпуса для пациентов с коронавирусом в областной больнице им. В.Д. Середавина и в Тольяттинской ГКБ №5.

Такого результата удалось добиться благодаря совместным усилиям Главы региона и членов федерального парламента. Значительную поддержку в продвижении региональной инициативы оказал депутат от Самарской области, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований Леонид Симановский.

«Наша областная больница является одной из лучших в России по лечению и спасению жизней детей. Ещё одно подтверждение этому – героическая работа врачей в условиях пандемии коронавируса. Огромное количество маленьких пациентов вместе с их заболевшими родителями были спасены, вылечены от этой тяжелой болезни, – подчеркнул парламентарий. – Вопрос о реконструкции больницы и строительстве нового корпуса стоял давно. Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров дал поручение как можно скорее начать строительство. Однако федеральная поддержка была выделена только на следующий год. Тогда мы обратились с письмом на имя Президента России Владимира Владимировича Путина о переносе софинансирования на этот год, учитывая большую значимость. По поручению Губернатора я обсудил этот вопрос в Минфине РФ. В итоге нам удалось добиться хорошего результата – софинансирование из федерального бюджета не только выделено на этот год, но и увеличено суммарно на этот и следующий год более, чем в 9 раз. Это позволит в сжатые сроки провести реконструкцию больницы, построить новый корпус на 100 мест, обеспечить для врачей и маленьких пациентов самые комфортные условия».

 

Теги: детская инфекционная больница реконструкция

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Здравоохранение
Инициатива Дмитрия Азарова об ускоренном софинансировании строительства детской инфекционной больницы поддержана Правительством РФ.
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