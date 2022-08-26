На Всероссийском конкурсе врачей 2-е место заняла врач Самарской городской поликлиники №6 Анна Руд

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По итогам Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)» 2-е место заняла врач общей практики Самарской городской поликлиники №6 Промышленного района Анна Руди. Анна Владимировна рассказала об особенностях профессии и своем становлении в ней.



«Для меня примером служения людям и медицине всегда была моя бабушка из города Вольска. Она училась в медицинском институте, когда началась война. А после войны, как она рассказывала, было не до обучения, надо было кормить семью, и она устроилась техником в стоматологическую поликлинику. Но всю жизнь стремилась оказывать помощь родным и знакомым, соседям. В определенном смысле она была настоящим семейным врачом.



Окончив Самарский медуниверситет, я стала дипломированным специалистом в этой области. В системе здравоохранения работаю более 20 лет, на протяжении 7 лет — в коллективе поликлиники №6 Промышленного района Самары.



Первичное звено медицины на то и первичное, что оно первым встречает больного человека, первым должно разобраться в его болезни и поставить правильный диагноз, а также наметить тактику лечения. Коллеги подтвердят: врачу нужны глубокие знания, талант диагноста, стрессоустойчивость и железные нервы. Это очень важно, но главное, на мой взгляд, все же другое. На первом месте — любовь к людям. Если не любить своих пациентов, ничего у тебя не получится.



Я не в первый раз принимала участие в профессиональном конкурсе. Была победителем в региональном конкурсе в номинации "Лучший терапевт 2018 года", призером в состязании "Профессионал года". Когда узнала о победе во Всероссийском конкурсе, конечно, испытала приятное чувство. Но дело ведь не в наградах. Главное, что твою работу заметили, тебя ценят, а это дает стимул постигать новое, ведь врач учится всю жизнь».

Фото: минздрав СО