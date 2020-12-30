На территории областной больницы начались работы по возведению нового модульного корпуса

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По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на территории Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина будет возведено модульное здание, предназначенное для размещения приемно-диагностического сортировочного отделения для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В настоящее время на территории учреждения ведутся земляные работы под устройство основания.

Это будет одноэтажное отдельно стоящее здание. В его состав будут входить блоки шлюзования на чисто/грязную зоны, приемно-диагностический блок, включающий в себя кабинеты КТ, ЭКГ, УЗИ, лабораторию, а также 3 кабинета приема пациентов с разделением по степени тяжести. Здесь же разместятся коечный блок на 61 койку и реанимационное отделение на 10 коек.

«Здесь будет проводиться сортировка пациентов с новой коронавирусной инфекцией, диагностические исследования, которые будут включать в себя компьютерную томографию, лабораторные методики исследования, будут проводиться осмотры пациентов, — рассказала заместитель главного врача по медицинской части по профилю анестезиология и реаниматология Самарской областной клинической больницы им. Середавина Галина Черногаева. — Также в новом модуле будет организована противошоковая палата и реанимационное отделение. Это поможет разгрузить больницу им. Середавина на этапе сортировки пациентов с новой коронавирусной инфекцией».

Кроме того, подобный модульный корпус будет построен и на территории Тольяттинской городской клинической больницы №5.

Планируется, что новые корпуса больниц начнут работу уже летом 2021 года, передает пресс-служба минздрава СО.

Фото: sova.info