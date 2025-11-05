Я нашел ошибку
По версии следствия, днем 3 ноября во время киносеанса в кинотеатре в Абакане в малом зале работала бактерицидная лампа.
В Абакане 15 человек получили ожоги глаз после просмотра фильма в кинотеатре
Это одно из крупнейших событий в мире гонок дронов с участием сильнейших пилотов страны проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках форума.
В Самаре стартовал финал Кубка России по гонкам дронов: участников и гостей поздравил Вячеслав Федорищев
По итогам Кубка России по гонкам дронов в Самаре сформируется окончательный состав сборной России по гонкам дронов.
Более 60 пилотов сражаются по гонкам дронов на Кубке России в Самаре
На Самарской станции скорой помощи работают две комнаты психологической разгрузки
Процедуру обещают сделать максимально удобной для владельцев и их питомцев, а самое главное — бесплатной.
Обязательную регистрацию домашних кошек и собак могут ввести во всех регионах России с 1 сентября 2026 года
Глава Октябрьского района Сергей Радько подвел промежуточные итоги реализации нацпроектов.
Более 300 жителей Октябрьского района Самары воспользовались «Автобусом здоровья»
Главная цель масштабного проекта – продемонстрировать возможности инновационного спорта как эффективного инструмента для социальной адаптации и физической реабилитации бойцов.
В Самаре дан старт масштабному фиджитал-турниру «Кубок Победы. Волга» для участников СВО
Федерация фиджитал спорта и РУСАДА уже начали активную антидопинговую работу.
"Россия — спортивная держава!: федерация фиджитал спорта и РУСАДА подписали стратегическое соглаш ение о сотрудничестве
На Самарской станции скорой помощи работают две комнаты психологической разгрузки

5 ноября 2025 19:36
146
В сенсорных комнатах сотрудники восстанавливают силы, переключаются после сложного вызова и готовятся к следующему.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева министерством здравоохранения совместно с Самарской областной организацией Профсоюза работников здравоохранения РФ проводится комплексная работа по усовершенствованию экстренной службы.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов провел совещание с председателем Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяной Сивохиной, заведующей отделом правовой защиты-правового инспектора труда ЦК Профсоюза Екатериной Никифоровой, специалистами Самарской городской станции скорой медицинской помощи.

В ходе совещания специалисты обсудили меры социальной поддержки сотрудников скорой помощи, а также совершенствование условий и безопасности их труда.
Напомним, что в этом году по инициативе губернатора из регионального бюджета было выделено более 278 млн рублей на доплаты сотрудникам "скорой".

Татьяна Сивохина рассказала о реализации в этом году гранта Центрального Комитета Профсоюза «Гори и не выгорай!». На привлеченные средства от гранта на Кировской и Промышленной подстанциях Самарской скорой помощи были созданы и уже успешно функционируют комнаты психоэмоциональной разгрузки.

«Важно заботиться не только о физическом здоровье наших сотрудников, но и об их психологическом благополучии. Работа в этом направлении требует особого внимания. Сотрудники скорой помощи сталкиваются с эмоционально тяжелыми ситуациями, которые могут оказывать значительное влияние на психическое состояние работников. Поэтому создание такой комнаты будет способствовать укреплению эмоционального состояния и их личному комфорту», - подчеркнул Андрей Орлов.

По словам Татьяны Сивохиной, необходимо помогать медицинским работникам справляться с эмоциональным напряжением и профессиональным выгоранием.

«Мы настроены на системную работу по социальной поддержке наших коллег. Подобные мероприятия будут носить постоянный характер в виде развития социальных программ, затрагивающих и риски травматизма на скорой помощи, и компенсацию расходов работникам на отдых в санаториях страны, что напрямую будет способствовать укреплению здоровья, формированию благоприятной среды и командного духа в учреждении. Эта работа уже ведется, и одним из значимых результатов, стало увеличение численности профсоюзных членов в организации до 68%», — подчеркнула Татьяна Сивохина.

 

Фото:   минздрав СО

