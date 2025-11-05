На Самарской станции скорой помощи работают две комнаты психологической разгрузки

146

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева министерством здравоохранения совместно с Самарской областной организацией Профсоюза работников здравоохранения РФ проводится комплексная работа по усовершенствованию экстренной службы.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов провел совещание с председателем Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяной Сивохиной, заведующей отделом правовой защиты-правового инспектора труда ЦК Профсоюза Екатериной Никифоровой, специалистами Самарской городской станции скорой медицинской помощи.

В ходе совещания специалисты обсудили меры социальной поддержки сотрудников скорой помощи, а также совершенствование условий и безопасности их труда.

Напомним, что в этом году по инициативе губернатора из регионального бюджета было выделено более 278 млн рублей на доплаты сотрудникам "скорой".

Татьяна Сивохина рассказала о реализации в этом году гранта Центрального Комитета Профсоюза «Гори и не выгорай!». На привлеченные средства от гранта на Кировской и Промышленной подстанциях Самарской скорой помощи были созданы и уже успешно функционируют комнаты психоэмоциональной разгрузки.

«Важно заботиться не только о физическом здоровье наших сотрудников, но и об их психологическом благополучии. Работа в этом направлении требует особого внимания. Сотрудники скорой помощи сталкиваются с эмоционально тяжелыми ситуациями, которые могут оказывать значительное влияние на психическое состояние работников. Поэтому создание такой комнаты будет способствовать укреплению эмоционального состояния и их личному комфорту», - подчеркнул Андрей Орлов.

В сенсорных комнатах сотрудники восстанавливают силы, переключаются после сложного вызова и готовятся к следующему.

По словам Татьяны Сивохиной, необходимо помогать медицинским работникам справляться с эмоциональным напряжением и профессиональным выгоранием.

«Мы настроены на системную работу по социальной поддержке наших коллег. Подобные мероприятия будут носить постоянный характер в виде развития социальных программ, затрагивающих и риски травматизма на скорой помощи, и компенсацию расходов работникам на отдых в санаториях страны, что напрямую будет способствовать укреплению здоровья, формированию благоприятной среды и командного духа в учреждении. Эта работа уже ведется, и одним из значимых результатов, стало увеличение численности профсоюзных членов в организации до 68%», — подчеркнула Татьяна Сивохина.

Фото: минздрав СО