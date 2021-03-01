На коллегии в Сызрани медработникам вручили ведомственные награды

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В рамках коллегии под председательством министра здравоохранения Самарской области Армен Беняна также состоялось награждение медицинских работников Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов ведомственными наградами.

В числе награждённых — врачи, принимавшие участие в лечении пациентов, получивших серьезные травмы в аварии на трассе Сызрань-Ульяновск 29 января 2021 года. Благодаря их профессиональным действиям удалось стабилизировать состояние пострадавших и сохранить жизни пациентам, доставленным в ЦГБ.

«На сегодняшний день все одиннадцать человек, которые были изначально доставлены в Сызранскую центральную городскую больницу, живы. Семеро из них уже выписаны домой, — подчеркнул руководитель ведомства Армен Бенян. — Это произошло благодаря большой, оперативной, слаженной работе системы здравоохранения Правобережья. Были вовлечены все больницы, станция скорой помощи, приехали специалисты из Октябрьска, Тольятти, три бригады специалистов из Самары. Все те вмешательства и операции, которые были выполнены на месте сызранскими хирургами — выполнены на высоком профессиональном уровне. Ни в одном случае не пришлось делать повторного вмешательства. Профессионализм, который есть в каждом из нас, должен обязательно укрепляться командной работой. И в этот раз командная работа была проведена на очень высоком уровне».

Также министр здравоохранения региона поблагодарил Главу городского округа Сызрань Николая Лядина за оперативное управление сложившейся ситуацией, отметив, что без грамотно выстроенной работы руководства города медработникам было бы нелегко.

«Все врачи, которые участвовали в лечении пострадавших — это, безусловно, герои того дня, герои нашего времени. Я прошу всех главных врачей от моего имени лично поблагодарить врачей, с которыми мы делали ночные обходы; тех, кто оперировал, кто приезжал из других городов, тех, кто разговаривал с родственниками. Это было тяжело, но это и есть наша работа. Именно в такие минуты и проявляется то, ради чего мы учимся всю жизнь», передает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО