На базе Самарской больницы № 10 создан центр по лечению пациентов с гепатитом С

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В регионе развивается служба помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С.



«В этом году из средств областного бюджета выделено 68 миллионов рублей на лекарственное обеспечение отдельных категорий пациентов с вирусным гепатитом С, в том числе детей от 3 до 12 лет и пациентов с продвинутыми стадиями фиброза печени. В начале марта этого года мы создали на базе Самарской городской больницы № 10 гепатологический центр. Он будет курировать оказание помощи всем пациентам с этим заболеванием. Второй год на базе поликлиники № 3 Тольятти работает подразделение по отпуску препаратов. В этом году также откроем подобное подразделение в Сызранской городской и районной больнице», - рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



Специалисты областного гепатологического центра будут координировать работу всей службы. При назначении лекарственной терапии пациенты будут получать лекарства в этих 3 центрах в Самаре, Тольятти и Сызрани. В регионе работает экспертный совет, который осуществляет отбор пациентов для проведения специальной противовирусной терапии.



В случае выявления гепатита С пациенту необходимо обращаться к врачу-инфекционисту по месту жительства. При необходимости пациента направляют для диагностики и определения тактики лечения в гепатологический центр.

Фото: минздрав СО