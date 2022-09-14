Московские врачи разработали новейшую методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях

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Новейшую методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях разработали и испытали врачи московского спинального нейрохирургического центра городской клинической больницы №67 имени Л. А. Ворохобова. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы, передает ТАСС.

"Московские нейрохирурги первыми в России представили и успешно применили новую методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях. Это, например, остеохондроз, межпозвоночная грыжа или протрузия. Период реабилитации пациентов с трех-четырех месяцев рекордно снизился до трех-четырех недель", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

По ее словам, раньше профессиональные спортсмены после хирургического вмешательства завершали карьеру, а благодаря новой технологии они возвращаются к тренировкам и соревнованиям "без ограничений и в максимально сжатые сроки".

"Разработка и внедрение этой оригинальной технологии лечения дегенеративных заболеваний позвоночника стала возможна благодаря грантовой программе мэра и сотрудничеству с Московским центром инновационных технологий в здравоохранении. Методика доказала свою эффективность и сегодня успешно применяется на практике в Московском спинальном центре", - отметил руководитель спинального центра врач-нейрохирург Дмитрий Дзукаев.

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